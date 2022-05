Otrdien, 3. maijā, jaunāko singlu "Virsotnes" no topošā debijas albuma "Suvenīrs" izdod dziedātājs Aivo Oskis. Singlam tapis arī skaistiem dabasskatiem piepildīts videoklips, kas burtiski filmēts ceļā uz virsotnēm – Tatros.

"Mums katram ir savas vēlmes, savas komforta zonas un mērķi, ko vēlamies sasniegt – tās ir mūsu virsotnes. Un ikvienam reizi pa reizei pienāk brīdis, kad šķiet, ka turpināt virzīties uz priekšu ir pārāk grūti, ir radušies šķēršļi vai kaut kur zudusi ticība sev, vai iezagušās bailes doties tālāk. Tādos brīžos ir nepieciešams sev atgādināt to, ka mums katram ir savs ceļš ejams un katram uz savu "virsotni". Tikai mēs paši esam atbildīgi par to, kur dodamies un kādā tempā to darām. Un, protams, ja līdzās ir draugs – uzticams cilvēks, tad daudz ko paveikt ir vieglāk. Esi drosmīgs un nezaudē ticību sev – tu spēj sasniegt jebkuru virsotni," saka Oskis.

Singlam tapis arī videoklips, ko radījusi video producentu kompānija "371 Production" un producents Bruno Rejs Corns. Videoklips šoreiz tapis Polijas pilsētā Zakopanē, dodoties vārda tiešā nozīmē uz virsotnēm Tatros. Filmēšana ilga trīs dienas, un tas bija kā neaizmirstams piedzīvojums, jo ceļā no Latvijas uz Poliju komanda devās ar kemperi, izbaudot laiku kopā un tverot skaistas vietas piefilmējumiem arī brauciena laikā. Tā bija aizraujoša pieredze, kas nemaz nebija viegla. "Kāpjot kalnos un cenšoties fiziski sasniegt virsotni, man nācās pašam sev atgādināt, ka es varu to izdarīt, ka nevajag padoties, sastopoties ar grūtībām. Tieši tāpat ir arī ikdienā – ar ikviena mērķa sasniegšanu, ne tikai fiziskā līmenī," saka Aivo Oskis.

"Videoklipa ideja bija radīt īsta pārgājiena sajūtas, kurā dodas labu draugu kompānija. Lai šīs sajūtas radītu, mēs izvēlējāmies fantastisku lokāciju Tatru kalnu piekājē, pilsētā Zakopane, Polijā. Videoklipa filmēšanas process bija aizraujošs. Sākot ar to, ka kāpām 2000 metru augstā kalnā, lai spētu nofilmēt nepieciešamos kadrus un radītu īstās emocijas aktieriem, beidzot ar 30+ pavadītām stundām ceļā," stāsta Bruno Rejs Korns.

Jau iepriekš vēstīts, ka 20. jūlijā Aivo Oskis izdos savu debijas albumu "Suvenīrs" un jau 17. septembrī rīkos pirmo solo koncertu koncertzālē "Palladium Rīga".