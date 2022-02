Pēc ilgāka pārtraukumu ar jaunu dziesmu "Gaslight" atgriezusies Latvijas un ASV grupa "Astra The 22's", portālu "Delfi" informē grupas izdevēji no "MicRec".

Grupa iepriekš bija zināma ar tādām dziesmām kā "Blue Venom", "Save Me", "Sun Up, Sun Down" un "Winter Love". Pēc piedzīvotās grupas krīzes un sastāva maiņas, grupa ir atgriezusies ar jaunu, grupas līderes Kerijas Kalējas dziesmu "Gaslight".

Kā skaidro pati Kerija, kura joprojām dzīvo un strādā Ņujorkā, tad: "Izejot cauri transformācijas un pārmaiņu laikam, rodas iedvesma, ko ielikt mūzikas skaņās, vārdos, melodijā un kustībās. Solidarizējoties ar tiem, kuriem pārmaiņu laiks nesis jaunas atklāsmes, es ieliku tās savā jaunajā dziesmā, kas ir mans veltījums visiem, kas ir piedzīvojuši manipulatīvas attiecības."

Dziesmas mūzikas autori ir Kerija Kalēja un Mičiko Egere (Michiko Egger), teksta autore - Kerija Kalēja. Dziesmu producēja Lusilla Gārnere (Lucille Garner) un Gints Stankevičs.