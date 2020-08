Ar jaunu dziesmu "I Keep Loving You" debitējs pašmāju mūziķis Taurud no Jūrmalas, kurš iedvesmu radošām idejām smeļas britu mūzikā nozīmīgajā pilsētā – Mančestrā. Singls ir priekšvēstnesis nākamajā pavasarī gaidāmajam dziedātāja debijas albumam.

Kā vēsta mūziķa pārstāvji, debijas singls "I Keep Loving You" ir vēstījums par patiesu, beznosacījumu mīlestību. "Tā ir dziesma par jūtām, kas piešķir realitāti un netveramo un liek elpot dziļāk un ātrāk. Jūtām, kas melnbaltu pārvērš krāsās un atmodina no pastaigas miegā. Pēkšņi viss ir kļuvis īsts. Mēs tik bieži mēģinām viens otru satilpināt kaut kādās kastītēs, salikt rāmjos. Bet ja kāds tajos nesatilpst, tad mūsu jūtas mainās. Skaņdarbs ir par mīlestību, kas stāv pāri visam, neraugoties uz otra nepilnībām, dažādībām, kļūdām un pat pāri darījumiem. Tā ir arī par piedošanu un sapratni. Vēlētos, ka šo dziesmu daudzi iedvesmosies, lai līdzīgi kā es pateiktu kādam, cik ļoti viņu mīl. Nekādu masku, nekādas izlikšanās," stāsta Taurud.

Taurud mūzika tiek raksturota kā eksperiments ar intīmu emociju kopumu, kur balss un ģitāra savijas vienotā veselumā, veidojot tālu peldējumu prom no ikdienas realitātes, kas liek atgriezties katram klausītājam jau citādākam. Mūzika ir kā gaismas stars tumšā istabā, un vārdos ir atspoguļota īsta dzīve un pieredzes, kas vienmēr liek piecelties. Kā atzīst mūziķis: "Dažkārt kāds, kas mūs sāpina, patiesībā dod mums visvairāk, dod mums iespēju saprast, apzināties un paplašināt sevi."

Mūziķis, kurš "Pink Floyd" klausījies kopš piecu gadu vecuma jūras malā un kura dzīves ceļi aizveduši starp Rīgu un Mančesteru, stāsta par dziesmu radīšanas procesu: "Es esmu mūziķis, kurš visu iemācījās pats. Man nav bijis skolotāju, kuri iemācītu kā spēlēt, kā rakstīt dziesmas. Dziesmas rakstu kopš pusaudžu vecuma, kad man bija arī pirmā grupa. Mans radīšanas process ir ļoti intuitīvs un impulsīvs. Bieži vien nākas celties augšā nakts vidū un rakstīt dziesmas. Reizēm man ir sajūta, ka mana roka dziesmas tikai pieraksta, ka tās raksta kāds cits, jo mūzika ir viss mums apkārt. Viss ir enerģija, kas vibrē dažādās frekvencēs. Teorētiski arī es un tu esam mūzika."

Šogad "Taurud" izdod savu debijas singlu. Tas ir sākums mērķtiecīgam darbam, lai iepazīstinātu Latvijas un vēlāk arī citu valstu klausītājus. Debijas albums top sadarbībā ar mūziķiem no Mančestras, dziesmas tiek ierakstītas "The Big Red Studio" Maklesfildā ar Džeiku Evansu, kurš ir sadarbojies ar dažādiem mūziķiem, tai skaitā Mančestras leģendu – grupu "New Order". Albumā tiks iekļautas astoņas orģinālkompozīcijas, kas sarakstītas 2018. un 2019. gadā. Kā Taurud stāsta: "Visas dziesmas tiek ierakstītas "dzīvjā" - kā kādreiz. Tiek radīts īpašs ieraksts un iemūžināti reāli mirkļi studijā. Tā ir ļoti īsta mūzika."