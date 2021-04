Grupa "Dagamba" un jaunā, daudzsološā dziedātāja Dārta Stepanova 30. aprīlī nāk klajā ar jaunu kopdarbu – dziesmu "Tālāk jāiet".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta grupas "Dagamba" līderis Valters Pūce, Dārtai Stepanovai dziesmas nosaukums ir īpaši zīmīgs, jo šī ir viņas debija Latvijas populārās mūzikas pasaulē. Singla mūzikas autors ir "Dagamba" dalībnieks, čellists Valters Pūce, savukārt vārdu autore – dziedātāja Patrisha.

Valters Pūce "Tālāk jāiet" sacerējis īpaši Dārtai Stepanovai un grupai "Dagamba". Pūce iedvesmojies no dziedātājas dzidrās balss un "Dagambas" vienmēr klātesošā emocionālā izpildījuma. Melodiju papildina dziedātājas Patrishas sarakstītie vārdi.

Pūce jau iepriekš sarakstījis vairākus klausītāju atzītus skaņdarbus grupai "Dagamba", taču šoreiz izlēmis praktizēt popmūzikas žanrā. Mūzikas autors uzskata, ka skaņdarba trumpis ir tā melodiskais vieglums: "Manuprāt, mūsu radītais kopdarbs lieliski uzplauks tieši vasarā. Patrishas sarakstītie vārdi izcili saskan ar melodiju. Dziesmas radīšana bija divtik interesanta, jo jau sākotnēji varēju iztēloties, kā tā skanēs, kad dziedās Dārta."

Dārta Stepanova sadarbību ar "Dagambu" un Patrishu raksturo kā ļoti aizraujošu posmu savā muzikālajā karjerā. "Šķiet, ka Patrisha nolasīja manu iekšējo pasauli, rakstot dziesmai vārdus. Šobrīd esmu ceļa sākumā un skatoties uz priekšu jūtu satraukumu par to, kas mani sagaida nākotnē. Es zinu, ka Valters ir ārkārtīgi piedomājis pie muzikālā skanējuma, jo jau kopš pirmās reizes, kad dzirdēju dziesmu, es to vairs nespēju dabūt ārā no galvas," priecājas jaunā dziedātāja.

Mūzikas video producēja "Marana Productions" un režisore Dace Pūce. Viņa ir plaši atpazīstama kino nozarē, radot tādas filmas kā "Bedre", kura 2020. gadā Lībekas kinofestivālā Vācijā saņēma Grand Prix apbalvojumu. Tāpat Dace izveidojusi arī augsti novērtēto filmu "Mēness nogurdinātais", kā arī zinātniskās fantastikas filmu "Manny".

"Galvenais, kas diktē šī mūzikas video vizuālo valodu, protams, ir mūzika un teksts. Es to atdzīvinu bildēs. Sadarbība ar Dārtu rada patiesu prieku un gandarījumu, jo viņa ir ļoti talantīga un disciplinēta, kas neapšaubāmi ir svarīgi faktori, lai dzīvē ko sasniegtu. Šis ir stāsts par jaunību, patstāvīga ceļa sākumu, pavasari, sauli, piedzimšanu un sapņiem, kas manuprāt Dārtai ārkārtīgi piestāv," atzīmē režisore.

Grupas "Dagamba" un Dārtas Stepanovas dziesma "Tālāk jāiet" pie klausītājiem nonāk šī gada 30. aprīlī. Tā pieejama visās mūzikas straumēšanas vietnēs, savukārt dziesmas klips skatāms "Youtube".