Populārais britu mūziķis Eds Šīrans izdevis jaunu dziesmu "Eyes Closed", pirmo vēstnesi no gaidāmā albuma "-", kas pie klausītājiem nonāks 5. maijā. Līdz ar jauno singlu publicēts arī dziesmas video.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Singla "Eyes Closed" pirmā skice tapusi pirms pāris gadiem un tobrīd tā bijusi paredzēta kā šķiršanās dziesma, tomēr pēcāk, piedzīvojot kāda tuva cilvēka zaudējumu, teksts ieguvis citādāku nozīmi. Dziesmas videoklipā tiek izspēlējot zaudējuma, skumju un nezūdošas mīlestības sajūtas. Video režisore ir Mia Barnesa (Mia Barnes).

Eds Šīrans par dziesmu un video saka ārvalstu medijiem saka: "Šī dziesma ir par tuva cilvēka zaudējumu, par sajūtām, kad dodoties ikdienas gaitās, ceri, ka nupat atkal satiksieties, par to, ka itin viss apkārt atgādina par šo cilvēku un par kopā pavadīto laiku. It kā vajag sevi izraut no skumju apdullinošajām sajūtām un aizmirsties, bet tad konkrētas situācijas atkal aizved atpakaļ, un jau atkal esi ieskaits skumjās un sērās."

"Kad domāju par dziesmas video, iedvesmojos no tādām filmām kā "Hārvijs" (Harvey) – tās galvenajam varonim ir iedomu draugs, kuru neviens cits nevar redzēt. Arī meitai ir grāmatiņa ko lasu viņai pirms miedziņa, tā ir par skumjām, kas iekapsulētas iedomu radījumā. Dažkārt skumjas ir kaut kas, kas velkas līdzi, bet neviens apkārt to nepamana. Tāpēc es nolēmu izveidot pats savu, zilo skumju radījumu, kurš redzams videoklipā. Viņš kļūst arvien lielāks un lielāks, līdz aizpilda visu telpu un tas ir vienīgais ko iespējams redzēt. Līdzīgi kā ar skumjām," klipa ideju klāsta mūziķis.

Kā vēsta mūziķa izdevēji, jaunais Eda Šīrana albums tiks izdots 5. maijā "Asylum/Atlantic" paspārnē. Jaunais albums tiek raksturots kā četrpadsmit dziesmu kolekcija, kas aptver plašu emociju gammu, kurām visām nācās iziet cauri pašam mūziķim - gan skumjas, gan zaudējuma un bezspēcīgas sajūtas, gan atgūta cerība. Dziesmu tapšanā un producēšanā piedalījās Ārons Desners (Aaron Dessner) no "The National".

Tuvojoties albuma izdošanas datumam, tiks publiskota arī dokumentālā filma četrās daļās "Eds Šīrans: Tā visa summa" ('Ed Sheeran: The Sum of It All'), kas būs skatāma no 3. maija "Diseny+" platformā. Filmā būs redzami līdz šim nepubliskoti materiāli no personīgā arhīva, intervijas un priekšnesuma fragmenti, kas kopumā dos ieskatu kā personīgā pieredze ir veidojusi vienu no pasaules 21. gadsimta veiksmīgākajiem mūziķiem.