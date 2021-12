Popmūzikas industrijas milži Eds Šīrans un Eltons Džons ieskandina svētku sezonu ar kopīgu, labdarībai veltītu singlu "Merry Christmas".

Kā "Delfi" informē izdevēji no "Warner Music", no piektdienas, 3. decembra, dziesma pieejama visās mūzikas straumēšanas platformās.

Publicēts arī dziesmas video, kurā piedalās abi dziedātāji. Tajā apvienota noskaņa no visu laiku labākajiem un populārākajiem Ziemassvētku video un filmām.

Jaunās dziesmas autori ir Eds Šīrans un Eltons Džons, bet to producējis Stīvs Maks. Šī ir pirmā reize, kad abi populārie mūziķi sadarbojas, taču šī nav pirmā reize, kad abu mūziķu dziesmas ir kļuvušas par pieprasītām Ziemassvētku noskaņu radītājām – 2017. gada Liebritānijas Nr.1 sezonas balādē bija Eda Šīrana dziesma "Perfect", bet Eltona Džona 1973. gada klasika "Step Into Christmas" kļuvusi par vienu no vissvairāk atskaņotajām radio dziesmām.

Šī gada Ziemassvētku laikā visi ienākumi no dziesmas tiks novirzīti abu mūziķu labdarības organizācijām Eda Šīrana Suffolkas Mūzikas fondam un Eltona Džona AIDS fondam.