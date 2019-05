Noklausies! 'Gas of Latvia' izdod jaunu albumu 'Nutcracker'

Latvijas elektroniskās mūzikas vecmeistars Andris Indāns un viņa projekts "Gas of Latvia" 9. maijā laidīs klajā jaunu albumu "Nutcracker".

Sagaidot albumu, publicēts jauna dziesma "Vēstule aiz ādas" ar dzejnieces Madaras Rutkēvičas tekstu. Šis ir jau trešais singls pēc "Solar Eclipse" un "February Techno" no drīzumā gaidāmā albuma.

Dziesmā dzirdams paša Andra Indāna vokāls. Ģitāras partijas tajā iespēlējis Gatis Ziema (grupas Nepilngadīgā Anna, Karaliskā dekadence u.c.), dziesma ierakstīta Indāna jaunajā "Gassound Studio", Tallinas ielas kvartālā, Rīgā.

"Nutcracker" ir jau 16. "Gas of Latvia" albums. Andris Indāns to raksturo kā visdejojamāko un intensīvāko "Gas of Latvia" vēsturē.

Albuma prezentācijas koncerts notiks 9. maija, klubā "One One".