Indie roka grupa "Ārpilsētas sakars" izdevusi jaunu dziesmu un video "All It Took", kas ir vēstnesis gaidāmajam debijas albumam, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

"Dziesmas "All It Took" stāsta par sajūtu, kuru mums rada cilvēki, kad esam tikko iepazinušies. Tā ir par mirkli, kad mēs satiekam kādu, kurš mums liek aizmirst ikdienas rūpes un izdzīvot mirkli, būt šeit un tagad. Iemīlēšanos noteikti vismaz reizi vajag piedzīvot ikvienam. Taču, kamēr mēs gaidām to īsto brīdi - baudām dzīvi un priecājamies par tiem, kurus satiekam savā ceļā!" stāsta grupas ģitārists Reinis Hanzovskis.

Grupa "Ārpilsētas sakars" tika dibināta 2019. gada sākumā, kad četru jauni mūziķi, pēc pavisam nedaudz kopā pavadīta laika, nolēma apvienot savus talantus mūzikā. Ar rudens akustisko koncertu sēriju tā ieguvusi uzticamus klausītājus dažādās vecuma grupās. Grupas sastāvā spēlē – Ints Mūrnieks (balss, taustiņi), Kristers Leitis (bass), Renārs Hincenbergs (bungas), Reinis Hanzovskis (ģitāra).

Grupa līdz šim uzstājusies Rīgā, Kolkā un Liepājā, koncertos atskaņojot savas oriģināldziesmas.