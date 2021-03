Noklausies! Grupa 'Kasetes' radījusi remiksu 'Carnival Youth' hitam 'Boys Do Cry'

Klajā nāk nākamais grupas "Carnival Youth" 2019. gadā izdotā albuma "Good Luck" remikss. Šoreiz tā ir dziesma "Boys Do Cry" un tās remiksu veidojuši tikko "Zelta mikrofonu" kategorijā "Elektroniskās mūzikas albums" ieguvēji – grupa "Kasetes".

Tā kā "Carnival Youth" jau pirms pāris gadiem bija sadarbojušies ar "Kasetēm" dziesmas "Underneath the Water" remiksa veidošanā, viņi bija vieni no pirmajiem, ko grupa uzrunāja šim projektam. "Forši cilvēki, forša grupa ar savu izteiktu stilu", stāsta Emīls Kaupers. "Aizsūtīju Rūdolfam dziesmas celiņus jau krietnu laiku atpakaļ un viņš ļoti ātri atbildēja ar gandrīz gatavu remiksa versiju. Būtībā tā ir "Kasetes" dziesma ar "Boys Do Cry" vokālajiem celiņiem, jo šķiet, ka gandrīz visi instrumenti tika pievienoti no nulles. Un tas ir šī projekta skaistums - katrs mākslinieks ar dziesmu var darīt visu, ko vēlas."

Rūdolfs Zagorskis no grupas "Kasetes" saka, ka sākumā esot bijis grūti izvēlēties, kurai dziesmai veidot remiksu: "Emīls atsūtīja triju dziesmām celiņus, kas man likās būtu pateicīgas remiksa izveidei. Eksperimentējot ar tiem, visinteresantākā noskaņa radās tieši ar "Boys Do Cry" vokāla celiņu. Remiksējot dziesmas, parasti sāku, atrodot interesantus sintezatora akordus, kas tālāk jau rada noskaņu visai dziesmai. Tā kā man tuvs ir 80.gadu mūzikas žanrs, tad izvēlējos visu dziesmu taisīt ar tā laika noskaņu - elektriskām bungām un analogajiem sintezatoriem. Kad remikss jau bija gandrīz pabeigts, pieaicināju basģitāristu Jurģi Priedīti, kas iespēlēja basu "slap" tehnikā, kas remiksam piedeva labu atmosfēru."

"Boys Do Cry" remiksam iznāk arī oriģinālā mūzikas video rekonstrukcija, kuru veidojuši "Creators 22".