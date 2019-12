Grupa "Triānas parks" nāk klajā videoklipu dziesmai "Lavīna", kas ir ceturtais singls no šī gada oktobrī izdotā albuma "11", portālu "Delfi" informē grupas pārstāve Aiga Leitholde.

Lai gan dziesma "Lavīna" stāsta par to, kā no vienas lietas var izveidoties vesela notikumu lavīna, ko pats cilvēks galu galā vairs nespēj kontrolēt, režisora Ivara Burtnieka veidotajā videoklipā grupa "Triānas parks" ļaujas dzīvespriecīgām dejām, savukārt videoklipa stiliste Elizabete Džeina Rubene stāstu iekrāsoja mūziķiem netipiskā krāsu paletē – šādi radot kontrastu un pastiprinot priekšnojautas.

No albuma "11" klausītājiem jau zināmi sekojoši singli: "Tiekas divatā", "Viss ir izdomāts" un "Kamēr" sadarbība ar Intaru Busuli.

Nākamā gada pavasarī, 27. martā, albumu "11" un citas "Triānas parka" pazīstamākās dziesmas varēs dzirdēt koncertā "Hanzas peronā", kas būs lielākais grupas koncerts Rīgā kopā ar muzikāliem viesiem. Albuma "11" koncerti notiks arī Valmierā un Siguldā.

Grupas "Triānas parks" sastāvu veido mūziķi Agnese Rakovska, Kristaps Ērglis, Edgars Viļums un Artūrs Strautiņš. Šogad grupa svin savu 11 gadu jubileju.