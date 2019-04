Jaunā vijolnieka Roberta Balanas aranžējums Raiena Lērmana (Ryan Lerman) kompozīcijai "Do With You", kuru radīt viņu iedvesmoja grupas "Vulfpeck" šīs dziesmas izpildījums, "Facebook" izpelnījies vairāk nekā 450 tūkstošus skatījumu.

Roberts Balanas (23) vijoļspēlei un klavierei nopietni pievērsās septiņu gadu vecumā, kad uzsāka mācības Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. 2011. gadā viņš ieguva stipendiju, lai mācītos "The Purcell School" Anglijā. No tā brīža kā solomākslinieks viņš uzstājies presižākajās Apvienotās Karalistes koncertzālēs, "Oslo Konserthus" un "Domkirke" Norvēģijā, Lielajā ģildē, kā arī citviet Eiropā un arī Singapūrā.

Jaunais mākslinieks izglītojies un sadarbojies ar Maksimu Vengerovu, Gerhardu Šulcu, Leonīdu Kavaku un citiem pasaules atzinību guvušiem vijolniekiem. Veiksmīgi startējis dažādos jauno vijolnieku konkursos gan Latvijā, gan citviet pasaulē, piemēram, "Talents for Europe" Slovākijā, "BBC Young Musician" Apvienotajā Karalistē, Sauļa Sondecka Starptautiskajā vijolnieku konkursā Lietuvā un citos.

Šobrīd Roberts Balanas studē maģistrantūrā Karaliskajā Akadēmijā Londonā. Līdztekus studijām Roberts Balanas muzicē stīgu un klavieru kameransamblī.

Pērn kopā ar māsu čellisti Margaritu Balanas viņš uzstājās Londonas Grāmatu tirgus atklāšanā, izpildot paša aranžētu Mārtiņa Brauna "Saule, Pērkons, Daugava".