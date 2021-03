Noklausies! Kristapa Vanadziņa trio ar jaunu skaņdarbu sveic 8. martā

Starptautiskajā sieviešu dienā, 8. marta, radio un digitālajās platformās nonāk Kristapa Vanadziņa trio otrais singls "It Doesn't Count When You Believe" no 2021. gada maijā gaidāmā vinila albuma "The Love Garden has Overgrown". Kā īpašs sveiciens šajā dienā, no 8. marta klausītājiem visā pasaulē pieejams arī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" tapušais koncerta "Mīlestības dārzs ir aizaudzis" videoieraksts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā stāsta Kristaps Vanadziņš, skaņdarba "It Doesn't Count When You Believe" pamatā ir leģenda par visiem labi zināmo teicienu, –"ja kaut ko ļoti vēlēsies, to dabūsi". "Bet šī ir tā reize, kad nedabū neko, ko esi vēlējies. Un iespējams, tā pat ir labāk, lai arī par to nemaz vēl nenojaut," saka mūziķis.

Sadarbībā ar Liepājas koncertzāli "Lielais dzintars" tapis arī singla "It doesn't count when You believe" koncertversijas video.



Kristaps Vanadziņš – viens no spožākajiem Latvijas mūsdienu džeza pianistiem, kurš mūzikas telpā atgriezis džeza trio sastāvus. Jaunais trio vinila albums, kas top džeza mūzikas izdevniecības "Jersika Records" paspārnē un tiks izdots šī gada maijā.

Pašreizējo trio sastāvu veido ilggadēji džeza mūzikas pazinēji: pianists Kristaps Vanadziņš, basists Jānis Rubiks un bundzinieks Rūdolfs Dankfelds. Vanadziņa džeza ansambļu repertuārā vienmēr saplūst vairāki žanri, spēlētajās kompozīcijās saklausāmi neparasti harmoniski risinājumi un radošas novitātes.

"Jersika Records" – Latvijas džeza mūzikas izdevniecība, kas dibināta 2017. gadā Rīgā un ierakstus veic pamatā pilnīgi analogi, uz lentes, ko pēc tam izdod vinila platēs.

No 8. marta videokoncerta "Mīlestības dārzs ir aizaudzis" pilnais ieraksts skatītājiem pieejams platformā www.bilesuparadize.lv. Iegādājoties ierakstu, pircējs saņems pieejas saiti un kodu, lai noskatītos koncertu no jebkuras vietas pasaulē.

Video tapuši Kristapa Vanadziņa trio koncertā, kas Liepājas koncertzālē notika šā gada 14. februārī. Koncerta un singla filmēšanā tika pielietotas "Lielā dzintara" digitālās koncertzāles iespējas — video filmēšana veikta, izmantojot jauniegādātās, attālināti vadāmās robotkameras.