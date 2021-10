Britu mūziķis King Charles laidis klajā jaunu, dzīvesprieku apliecinošu singlu "12345", kas ir nākamais pēc šajā vasarā izdotā "Animal" un vēl viens priekšvēstnesis viņa drīzumā gaidāmajam jaunajam minialbumam "All I Know".

Kā "Delfi" informē mūziķa pārstāvis Latvijā Kaspars Zaviļeiskis, tas būs viens no trīs jauniem minialbumiem, kuros King Charles katrā izcels atšķirīgas savas muzikālās daiļrades stilistikas. "12345" tiek pieteikta kā līdz šim vislipīgākā King Charles dziesma. Tās ierakstā apzināti izcelts spēcīgs dzīvās grupas skanējums, kas papildināts ar kolorītu fona vokālu. Tematiski dziesma veltīta savas identitātes meklējumiem straujajā un allaž mainīgajā mūsdienu pasaulē.

Mūzikas kritiķi jau nodēvējuši jauno dziesmu par modernu atbildi tādām nemirstīgām britu populārās mūzikas vērtībām kā "The Kinks" un Elviss Kostello, tajā pašā laikā tā sasaucas ar tik dažādu mūsdienu mākslinieku kā "Villagers" un "Blossoms" daiļradi.

Jauno dziesmu King Charles producējis kopā ar viņa grupas dalībnieku Niku Rodžersu, kurš ir arī apvienību "Kárryn" un "SG Lewis" mūziķis, bet gala miksu veicis Saimons Hanhārts, kurš strādājis ar Deividu Boviju un citiem labi zināmiem mūziķiem. Vijoli "12345" iespēlējis kādreizējais "Noah and the Whale" un tagadējais "Gang of Youths" dalībnieks Toms Hobdens.

"Ļoti priecājos, ka "12345" būs iekļauts jaunajā minialbumā," saka King Charles. "Dziesma radās ļoti ātri, darbojoties visiem kopā ierakstu studijā. Strādāju Londonas "Eastcote Studios" kopā ar savu jauno grupu un man izdevās uz brīdi nozagt arī savu mīļāko vijolnieku, kurš pieslēdzās ar savām idejām un maģiju."

"Es tuvojos skanējumam, kuram mans iepriekšējais darbs riņķoja apkārt, un šī dziesma, kā arī jaunais minialbums, ir jauns satelīts šajā orbītā," turpina mūziķis. "Jaunā dziesma lieliski raksturo to, kur esmu bijis un kam gājis cauri. Noteikti spēlēšu jauno skaņdarbu arī drīz gaidāmajos koncertos un nešaubos, ka cilvēki vēlēsies šo skanējumu uzsūkt sevī."

Jau oktobra beigās pēc divu gadu pauzes King Charles atkal koncertēs, dodoties Lielbritānijas tūrē, bet nākamā gada martā ieplānota arī Eiropas koncertturneja.

Šovasar King Charles izveica izaicinošu labdarības akciju, 40 dienās pa Lielbritānijas ārēm noskrienot 40 maratonu distanci un pēc katra skrējiena vēl arī muzicējot. Pa iecienītu veselīgā tūrisma maršrutu no Džona O'Grota ciema Skotijas ziemeļaustrumos līdz Lendsendas ciemam Anglijas dienvidrietumos kopumā tika noskrieti 1700 kilometri un savāktas 70 000 sterliņu mārciņas (83 000 eiro), kas ziedotas jauniešu darba atrašanas un mentoringa programmai "Regenerate". Tā nodarbojas arī ar attieksmes maiņu pret garīgi neveseliem cilvēkiem, kas Kings Charles jeb Čārlzam Kostam ir tuva tēma, jo arī viņš pats ilglaicīgi saskārās ar psiholoģiska rakstura problēmām pēc nelaimes gadījuma slēpojot 2010. gadā.

"Man patīk kāju ritms, tām saskaroties ar ceļu vai taku, un efekts, kāds rodas prātā," komentē King Charles. "Pēdējie 18 mājsēdes un izolācijas mēneši radīja nemieru, vientulības sajūtu un depresiju, bet skriešana un mūzika vienmēr man palīdzējusi laikos, kad esmu juties ieslodzīts un izolēts."

King Charles debijas albums "LoveBlood" tika izdots gandrīz pirms dekādes un kļuva populārs uz mūsdienu angļu folkmūzikas viļņa kopā ar "Mumford & Sons", Loras Mārlingas un "Noah and the Whale" radīto mūziku. Viņa otrais albums "Gamble for a Rose" nāca klajā pirms pieciem gadiem, bet pērn dienasgaismu ieraudzīja "Out of My Mind", ar ko King Charles uzsācis atbrīvotu un eklektisku došanos arvien jaunos muzikālajos virzienos. Visi trīs albumi kopā pārsnieguši 100 miljonu straumējumu atzīmi.