Komponists un dziedātājs Lauris Valters laidis klajā jaunu, patriotisku kompozīciju un video "Gaismā rotāties". Dziesma ieskaņota kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) jaukto kori "Vivere".

Dziesmas autors par jauno skaņdarbu saka: "Man jau kopš bērnības ļoti īpašas sajūtas ir radījis kora skanējums, arī pats esmu daudzus gadus dziedājis korī, piedalījies vairākos Dziesmu svētkos. Sakomponējot šo dziesmu es sapratu, ka ļoti vēlos to ieskaņot kopā ar kori. Liels paldies manam draugam Jānim Miltiņam, kurš palīdzēja sapni īstenot, aranžējot šo dziesmu korim. Paldies diriģentam Gintam Cepleniekam, kurš piekrita mūsu sadarbībai un koristiem, kuri no sirds iedziedāja "Gaismā rotāties"! Mēs esam tieši te un tagad, mūsu īpašajā zemē Latvijā, un kopā mēs varam paveikt ļoti daudz, ja vien darām no sirds."

Savukārt RTU kora "Vivere" dalībnieki par sadarbību saka: "Latviešu kormūzikai ir nozīmīga loma mūsu kora koncertdarbībā. Sadarbība ar Lauri Valteru ir kā apliecinājums mūsu nezūdošai mīlestībai pret Latviju. Iestudējot dziesmu "Gaismā rotāties" guvām kopā muzicēšanas prieku un iedvesmu turpmākai sadarbībai ar mūziķiem Lauri Valteru un Jāni Miltiņu. Vēlam, lai dziesmas klausītāji ir nezūdošs gaišums un spēks Latvijai - … iededz liesmu savā sirdī!"

Dziesmas mūzikas producents un aranžētājs ir Jānis Miltiņš, ieraksta skaņu režisors Reinis Briģis, perkusijas Mārtiņš Miļevskis, čells Tomass Ančs, video klipu filmēja un montēja Andis Sipjāgins.