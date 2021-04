Iesildoties vasarā gaidāmajam trešajam solo albumam "Lielā plūsma", ģitārists Mārcis Auziņš mājas apstākļos ierakstījis un digitālā albumā "Carpe Diem" apkopojis pazīstamu ārzemju autoru dziesmu kaverversijas, pārvēršot tās maģiskos, instrumentālos skaņdarbos.

Stāsta Mārcis Auziņs: "Šobrīd, kad esmu pabeidzis darbu pie 14 paša radītām kompozīcijām trešajam solo albumam, atskārtu, ka laika gaitā iekrājušās arīdzan daudz citu autoru radītu skaņdarbu aranžijas, kuras es mēdzu spēlēt solo koncertos un tās līdz šim nav bijušas ierakstītas un apkopotas vienuviet. Nejaušības rezultātā visas apkopotās dziesmas ir balādes, tamdēļ liriska un romantiska noskaņa ir albuma vadmotīvs.Domāju, ka šī mūzika būs lielisks kompanjons siltiem pavasara un vasaras brīžiem dabā vai skaistiem pārdomu mirkļiem vienatnē, kad vārdi ir lieki!"

Albums "Carpe Diem"(no latīņu valodas "Baudi mirkli) pilnībā ierakstīts mājās un tajā dzirdamas tādas pasaulē pazīstamas melodijas kā Leonarda Koena – "Hallelujah" ( šīs dziesmas ģitāras versija izpelnījusies ievērību "YouTube" vietnē ar vairāk nekā 100 000 skatījumiem), Stinga – "Fields Of Gold", Džona Lenona – "Imagine", franču impresionista Kloda Debisī – "Claire de Lune" un pat mūsu kaimiņa Lietuvieša Daddy was a Milkman superhits "Breathe In", nostalģiskais "Spjat ustaliue igruški" un daudzi citi skaņdarbi.

Albuma pieejama visās populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs: "Apple Music", "Spotify", "Deezer", "Tidal" u.c.