Ar "Grammy" un vairākām citām balvām godalgotā grupa "Muse" 13. janvārī laida klajā jaunu dziesmu un videoklipu, kā arī izziņoja uzstāšanos vairākos šogad gaidāmajos Eiropas festivālos.

Jaunās dziesmas "Won't Stand Down" producenti ir paši "Muse" dalībnieki, bet pie dziesmas apstrādes strādājis Dans Lankastrs (Bring Me The Horizon).

Kā vēsta grupas izdevēji no "Warner Music", jaunajā skaņdarbā ir dzirdams "Muse" raksturīgais plašais arēnas skanējums, spēcīgās ģitāras skaņas un "industriāls, kontrolēts haoss, kuram cauri vijas Metjū Belamija vokāls, izdziedot dziesmas tekstu par laiku, kad ikvienam ir jāatgūst kontrole un jāpārņem vara savās rokās."

""Won't Stand Down" ir dziesma par stāšanos pretī pāridarījumam – mobingam - vienalga vai tas ir spēļu laukumā, darbā, jebkur," saka grupas līderis Metjū Belamijs. "Būtiski ir aizsargāt sevi pret sociopātisku manipulāciju un draudīgu izturēšanos, šantāžu, lai stātos tam pretī ar spēku, pārliecību un agresiju."

Līdz ar dziesmu klajā laists arī jauns videoklips, kura režisors ir Džareds Hogans, ("Girl in red", Joji). Tas ir filmēts Kijevā, Ukrainā. "Klipa centrālais tēls ir mistiska būtne, kura apvieno kolektīvo enerģiju un pārvērš to tumšā armijā, kas pārtop par virtuālās realitātes tēlu," vēsta "Muse" dalībnieki.

Šī gada vasarā grupa iecerējusi uzstāšanos vairākos Eiropas muzikas festivālos. Piemēram, 3. un 5. jūnijā plānoti koncerti festivālos "Rock am Ring" un "Rock Im Park" Vācijā, "Isle of Wight" Lielbritānijā, "Nova Rock" Austrijā un citos festivālos Itālijā, Ungārijā, Dānijā, Spānijā un Francijā. Precīzs koncertu saraksts atrodams "Muse" mājaslapā.

Grupa "Muse" dibināta 1994. gadā, bet starptautiski kļuva pazīstama līdz ar debijas albuma "Showbiz" izdošanu 1999. gadā. Kopš tā laika izdoti astoņi albumi, no tiem jaunākais "Simulation Theory" iznāca 2018. gadā. "Muse" novērtēta kā viena no planētas labākajām koncertgrupām, kas izceļas ne tikai ar iespaidīgiem šoviem, bet arī nevainojamu muzikālo sniegumu. Grupa saņēmusi divas "Grammy" balvas, divas "BRIT" balvas, kā daudzus citus prestižus apbalvojumus.