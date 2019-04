Reperis Edavārdi izdod jaunu dziesmu "Netīri trauki" sadarbībā ar džeza dziedātāju Kristīni Prauliņu, portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

Šogad Edavārdi ir jau paspējis izdot divus singlus – "Būt laimīgam" un "Stragls ir liels".

Edavārdi ir bijušas vairākas veiksmīgas sadarbības ar Kristīni Prauliņu 2017. gadā albumā "Īstas acis", populārākā no tām dziesma "Viss ir sarežģīti". Šovasar abi mūziķi būs redzami komandā ar "Very Cool People" un reperi ansi, izpildot īpaši sagatavotu koncertprogrammu "Pa apli".

Savukārt 27. aprīlī Edavārdi uzstāsies Valmierā klubā "Tinte", bet 7. maijā būs redzams "Arēnā Rīga" labdarības pasākumā "Vienoti par iespēju".

"Tikai nepāprotiet – man patīk mazgāt traukus. Paskatoties uz to, ko mēs, pieauguši cilvēki, darām, kad saule noriet, sapratu, ka dienas beigās mēs joprojām esam bērni, kuri izmanto katru iespēju izrauties no ikdienas režīma. Uzreiz sajutos par pāris gadiem jaunāks, tāpēc neesi pārsteigts, ja arī turpmākajos mēnešos no manis dzirdēsi jaunas dziesmas," komentē pats autors.

Par singla "Netīri trauki" muzikālo pavadījumu ir parūpējies bītmeikeris Noitro (Edgars Trops), savukārt par vokālu ierakstu un skaņas apstrādi rolands če. Tuvākajā laikā dziesma būs atrodama visos populārākajos straumēšanas servisos, tai skaitā arī "Tidal".