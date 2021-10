Mūsdienu psihedēliskā blūzroka grupa "So Lucid Electric Feel" laidusi klajā uzreiz divus singlus – "Our Helping Wing" un "Move". Kā norāda grupas pārstāvji, abi singli uzskatāmi par priekšvēstnešiem drīzumā gaidāmajam otrajam albumam "Social Mindscream".

"Šajā dziesmā esam uzbūruši ainu, kurā pasaule savienojas ar kādu palīdzēt spējīgu spārnu," jaunā singla "Our Helping Wing" idejisko uzstādījumu skaidro grupas vokālists un ģitārists Uvis Gailis. "Šajā gadījumā ar mistisko un neredzamo. Dziesma iemieso mieru, fantāziju, palīdzības ideju bez liekiem izskaidrojumiem, lai ikvienam klausītājam būtu dota iespēja atrast savas individuālās asociācijas šajā joprojām aktuālajā tematikā."

"Savukārt dziesma "Move", kā jau vēsta tās nosaukums, prezentē kustību," turpina Uvis. "Bezgalīgu, nemirstīgu, klātesošu mūsos un mūsu dzīves cikla izpausmēs. Šis skaņdarbs ļauj daudz nedomāt un atvēl izkustēties arī problēmās iestigušajam prātam."

Grupa turpina ieraksta procesu "Siguldas Skaņu Studijā" sadarbībā ar "Latvian Blues Band" basistu Mārci Kalniņu, kurš ir arī jaunā muzikālā materiāla skaņu inženieris, kā arī gala miksa un māsterversijas radītājs.

"Drīzumā gaidāmajā albumā "Social Mindscream" kopumā būs uzburta aina, kurā pēc sabiedrības izsalcis prāts izpaužas dažādos veidos un raksturos. Albums ietvers abas puses – gan fantāziju, gan realitāti," uzsver Uvis. Kad atkal būs iespējams atsākt koncertdarbību, grupa plāno arī veikt koncertierakstu Liepājā, ko pēcāk iecerēts izdot atsevišķā vinila platē.

"So Lucid Electric Feel" ir 2015. gadā Siguldā dibināts trio, kurā savas muzikālās prasmes apvienojuši vokālists un ģitārists Uvis Gailis, basists Kristaps Sproģis un bundzinieks Raitis Kalniņš. Pērn pavasarī grupa izdeva debijas albumu "We're All Connected".

Jaunie singli "Our Helping Wing" un "Move" noklausāmi lielākajās mūzikas straumēšanas platformās un dzirdami labākajās Latvijas radiostacijās.