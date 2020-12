Tieši pirms Ziemassvētkiem Liepaja Music Orchestra kopā ar dziedātāju Tabitu Balodi radījuši jaunu, sirsnīgu un gaišu sajūtu caurstrāvotu muzikālu vēstījumu – dziesmu "Only Wish", kuras audio ieraksts tiek piedāvāts klausītājiem.

Dziesmas vārdus radījusi Tabita Balode, bet muzikālais materiāls tapis jaunās dziedātājas kopdarbā ar trompetistu, aranžētāju un "Liepaja Music Orchestra" māksliniecisko vadītāju - Jāni Ivuškānu.

Kā raksta mūziķi, dziesmas "Only Wish" stāsts saistās ar Ziemassvētku dienu un tās radītajām sajūtām – viss maģiskais, kas padara šo laiku tik īpašu, sirdij tuvu un siltu. Pamatdomas vēstījums ir par to, ka ikviens no mums dzīvojot dzīvi, pusi no laika aizvada pat neaptverot to vērtīgo, kas mums ir apkārt un līdzās. Dziesmā bieži skanošie vārdi – svēta nakts, svēts vakars, atgādina par to, ka, lai arī laiks iet nemanot un bieži ikdienā notiek ne vienmēr gribētais, šajā īpašajā Ziemassvētku vakarā acis iemirdzas brīnumā un pamostas vēlēšanās, lai kaut kas vairs nebūtu tāpat kā iepriekš, lai uzsnigtu kaut nedaudz balta sniega un iemirdzētos cerība, kas dzīvi padarītu gaišāku.

Dziesmas audio ierakstā piedalījušies dziedātāja Tabita Balode, trompetists Jānis Ivuškāns, stīgu kvartets – Ērika Hrustaļova, Baiba Lasmane, Baiba Bergmane, Krišjānis Gaiķis, taustiņinstrumentālists Ritvars Garoza, basģitārists Mārtiņš Zālīte, sitaminstrumentālists Pauls Ķierpe. Dziesmas ieraksta miksēšanu un māsterēšanu veica Dainis Meļņiks.

Šobrīd Tabitas Balodes un Liepaja Music Orchestra singls "Only wish" pieejams visos straumēšanas un lejuplādes servisos.