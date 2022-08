Trešā studijas albuma gaidās, grupa "The Coco'nuts" publicē jaunu dziesmu "Mūsu zeme", kā arī aicina apskatīt mūzikas videoklipam veltīto izstādi Rīgas kultūrtelpā "MDarbnīcā".

Kā vēsta grupas pārstāvji, dziesmas "Mūsu zeme" videoklips tika veidots cianotipijas tehnikā, gaismojot video kadrus saules gaismā. Lai arī cianotipijas process ir gana vienkāršs, tomēr uztaisīt no tā video ir pietiekami sarežģīts un ļoti laikietilpīgs darbs. Attēli izgājuši cauri sešiem posmiem, lai, saliekot tos vienu aiz otra, tie taptu par video - uzņemšana, pārtapšana par negatīviem, gaismošana, mazgāšana, skenēšana un griešana.

Kopā ir tikušas izgaismotas 3097 fotogrāfijas. Process ir daļēji analogs un daļēji digitāls. Mūzikas videoklipa autore ir fotogrāfe un grupas dalībniece, "The Coco'nuts" vokāliste Monta Kurme.

Par dziesmu stāsta tās vārdu autors, grupas ģitārists un vokālists Pēteris Narubins: "Stāsts nav par saskaldītām iedaļām, vai sadrumstalotām sadaļām, vai saplēstām detaļām, kuras atmiņu grāmatā stāv saglabātas un šķiet tik fragmentāras, bet gan par to, kā šie fragmenti ir sasaistīti ar mūsu būtību un dzīves gājumu. Stāsts par to veco ratiņu, kas uz skapja, salūzis un noputējis atgādina par kaut ko, kas tas ir reiz bijis. Zirnekļu tīkli, kuri savijušies tam pāri, reiz bijuši vilnas dzīpari, kuri griezušies un vijušies ap to. Mūsu dzīves rit savu ciklu, un ļoti negribas ticēt, ka dzīve ir tikai nogrieznis. Viss griežās. Galva sagriežās. Viens nemaz nav viens kamēr par tādu nav kļuvis. Viss ir viens.".

Savukārt par mūzikas videoklipu plašāk stāsta "The Coco'nuts" vokāliste Monta Kurme: "Dziesmas "Mūsu zeme" videoklipa ideja kādu laiku ļoti vizuāli veidojās manā galvā, kā ar visiem maniem projektiem - viss sākas ar attēlu. Man šī dziesma ir par būšanu, par lietu nesarežģīšanu, kas ir mūsu dabā. Kad mēs savienojamies ar zemi un ar saviem dziļumiem, viss ir pavisam vienkārši, mēs plūstam cauri matērijai, peldam pa straumi un griežamies līdz ar zemi".

"Mūsu zeme" izstādi "MDarbnīcā" varēs aplūkot līdz 20. augustam. Ar šo dziesmu grupa arī piesaka sava trešā studijas albuma iznākšanas datumu – 1. oktobris.

Grupas "The Coco'nuts" dalībnieki ir vokāliste Marija Valmiera, bekvokāliste Monta Kurme, bundzinieks Artūrs Strautmanis, basists Toms Valmiers, ģitārists un vokālists Pēteris Narubins un saksofonists Benijs Zeltkalis. "The Coco'nuts" mākslinieki ir smēlušies iedvesmu fanka mūzikā un indī, blūzrokā un džezā. Improvizācija, enerģija, un draudzība radīja grupas kodolu un tās darbības mehānismu. Tuvākie koncerti grupai būs 19. augustā Siguldā, Pils Paviljonā, kā arī 26. augustā etnomūzikas grupas "Tautumeitas" lielkoncertā Skultes ostā.