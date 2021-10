Latvijas džezfanka grupa "Very Cool People" piedāvā klausītājiem savu astoto albumu "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism" ar pozitīvu muzikālo ironiju par Latvijas jaunāko laiku pagātni. Tapis arī jauns videoklips albuma piektajam singlam "Rapid Dough – Peļmjaški".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grupas dalībnieki ar šo instrumentālās mūzikas albumu izsaka pateicību iepriekšējai mūziķu paaudzei, kas līdzēja džezam un rokenrolam pārdzīvot padomju periodu un deviņdesmitos gadus. Albuma nosaukumā džezs savijas ar klasisko mūziku, balkānu mūzika ar metālmūziku, "surf" mūzika ar fanku un soulu, bet kormūzika ar klezmeru un citu Latvijā dzīvojošu tautu muzikālo mantojumu.

Albums ir oriģinālskaņdarbu apkopojums, kura autori ir gan grupas ģitārists un vadītājs Elvijs Grafcovs, gan saksofonisti Māris Jēkabsons un Kristaps Lubovs, gan bundzinieks Andris Buiķis un grupas taustiņinstrumentālists, kā arī loģistikas nodaļas vadītājs Māris Vitkus.

Šis ir grupas astotais albums un piektais, ko grupa izdod kopš 2017. gada, tādējādi joprojām pildot solījumu, ka katru gadu tiks izdots stilistiski citādāks jauns albums, kas savukārt nozīmē cieņas izrādīšanu sešdesmito un septiņdesmito gadu mūziķu darba kultūrai.

“Man ļoti patīk, kā mūziķi strādāja agrāk,” uzsver Elvijs Grafcovs. “Piemēram, Stīvijs Vonders, “Jackson 5”, “The Supremes”, Mailzs Deiviss, “Led Zeppelin”, Džimijs Hendrikss. Katru gadu viņi izdeva vienu vai pat vairākus albumus un spēlēja neskaitāmus koncertus. Arī mans galvenais radošās iedvesmas avots Salvadors Dali katru dienu radīja vairākus mākslas darbus – gan gleznoja un veidoja skulptūras, gan fotografēja un filmēja, kā arī rakstīja literārus darbus un darīja vēl milzum daudz citu radošu lietu…”

Albums ierakstīts Rīgas Reformātu baznīcas pagraba studijā “Mints Music Studio” pie skaņu operatora Tāļa Timrota. Ierakstīto materiālu miksēja Andris Buiķis Ciemupē, bet producēja Elvijs Grafcovs. Māsterversiju savukārt radīja Deivs Makneirs “Dave McNair Mastering” studijā Ziemeļkarolīnā, ASV, kur noslīpēti arī ģitārista Čārlija Hantera, Boba Dilana, Deivida Bovija, Brūsa Springstīna un vēl citu pasaulē atzītu mūziķu darbi.

“Ar Deivu vēlējāmies sadarboties jau sen,” stāsta Elvijs. “Viņš arī atzinīgi izteicās par mūsu grupu un tās mūziku, taču līdz šim tomēr bija atteicis laika trūkuma vai arī finansiālu iemeslu dēļ. Taču šoreiz pieteicāmies ļoti laicīgi, nenospraudām drastisku dedlainu un ar daļēju Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu mums beidzot izdevās sadarbība arī ar Deivu, par ko esam ļoti iepriecināti!”

Albuma kolorīto dizainu veidojis Gatis Pakalns – Londonā dzīvojošs dizainers, kurš pirms 14 gadiem radījis arī nu jau slavenos “Very Cool People” kaķus un turpinājis sadarbību ar grupu arī vēlāk. Jaunā albuma vāku rotā pie sienas piestiprināta 2 x 2 metru paklāja fotogrāfija. Šo tepiķi pēc Gata izstrādāta dizaina parauga grupa pasūtīja Beļģijā.

Vienlaikus ar jauno albumu grupa laiž klajā arī piekto tā singlu un videoklipu “Rapid Dough – Peļmjaški”. Šajā video redzami tēli no visiem iepriekšējiem ar jauno albumu saistītajiem klipiem. “Rapid Dough – Peļmjaški” videoklipā pirmoreiz ieraugāmi arī daži no grupas dalībnieku aizstājējiem, kuri tiek pieaicināti uz koncertu, ja uz to netiek kāds no attiecīgajiem pamatsastāva dalībniekiem. Nu arī video formātā var iepazīties ar saksofonistu Artūru Sebri, kā arī bundziniekiem Miķeli Vīti un Hariju Gūtmani. Klipu režisējis Arvis Belovs no studijas “Colortime”. Sižetisko līniju izstrādājis Elvijs Grafcovs, piepalīdzot Oskaram Ozoliņam, Laurai Rozenbergai un Arvim Belovam.

Jaunais albums noklausāms visās lielākajās straumēšanas platformās, kā arī kompaktdiska formātā.