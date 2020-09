Mūziķe un repere Viņa jeb Zelma Jēgere publicējusi jaunu dziesmu "blue", ko pati raksturo kā "spēcīgus un nedaudz tumšākus soļus pretī pavisam jaunam skanējumam."

Dziesma "blue" ir pirmais singls no topošā albuma un tapusi sadarbībā ar mūzikas producentu Kashuku. Dziesmas teksts ir angļu valodā, bet tās skanējums tiek pieteikts kā pilnīgi atšķirīgs no iepriekš Viņas izpildījumā dzirdētiem skaņdarbiem.

"Kad rakstu savas dziesmas, nekad nedomāju par to kādā žanrā tās ietilps, vai to kādu skanējumu no manis kāds sagaida. Katra dziesma top vadoties tikai un vienīgi pēc iekšējās sajūtas un intuīcijas. Lai gan līdz šim esmu plašāk zināma kā hip hopa mūzikas pārstāve, domāju, ka jaunajā albumā ietvertie skaņdarbi noteikti tiks ielikti kādā citā kastītē," stāsta Viņa.

"Dziesma "blue" ir perfekts skaņu celiņš lietainām rudens dienām, melonhiliskam braucienam mašīnā un visi, kas dziesmu dzirdējuši saka, ka tā lieliski iederētos arī kādā dramatiskā kinofilmas epizodē," saka mūziķe.

Šobrīd dziedātāja Viņa ir devusies spontānā ceļojumā pa Eiropu ar autostopiem, un singla vizuālais noformējums ir tapis vienā no pieturpunktiem – Ibizā.

Kā informē mūziķe, dziesma drīzumā būs atrodama visos lielākajos straumēšanas servisos.