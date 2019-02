Norisināsies piektais mūsdienu mūzikas festivāls 'deciBels'

No 22. februāra līdz 2. martam piekto reizi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks Mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels", portālu "Delfi" informē JVLMA pārstāve Annija Bičule.

Šī gada programmā paredzēta Berlīnes skaļruņu orķestra (BLO) akusmātiskā mūzika, Terija Railija elektrisko ērģeļu improvizāciju meistardarbs "Persian Surgery Dervishes", izcilā argentīnieša Alehandro Vinjao mūzika sitaminstrumentiem, klavierskaņdarbos un skaņu ainavās dokumentētās Jana Tīrsena refleksijas par dzimtās Bretaņas dabu, zviedru komponista Klāsa Torštensona poētiskais veltījums Zviedrijas karalienei Kristīnai, modulārie sintezatori no Latvijas un Rezo Kiknadze no Gruzijas elektroakustiskajā nakts programmā, kā arī Latvijas radošo augstskolu kopdarbā veidotā etīžu izrāde "Malka" un jau par festivāla tradīciju kļuvušais etnodžezs.

Festivālu 22. februārī pulksten 18.00 atklās etīžu izrāde "Malka", kurā sastopas tēlotājmāksla, horeogrāfija, teātra māksla un mūzika. Daiļo mākslu studenti ar dažādām izpratnēm par dramaturģiju, vēstījumu un skatuvi sakausējuši idejas vienotā kopdarbā – etīdēs, kam tematiski caurvijas vārdi un jēdzieni, kuros ierasts runāt par mūziku – amplitūdā no terminiem līdz mūziķu žargonam. Mūzikas verbalizācija ir smalka matērija, tēma ar intriģējošiem jautājumiem, uz kuriem atbildes, iespējams, vislabāk meklēt tieši skatuves valodā. Vērts redzēt, kā šo sarežģīto uzdevumu risinājuši jaunie talanti no Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA). Projekta mērķis – pierādīt, ka māksla ir visaptveroša, tā nav jādala nozarēs, to varam uztvert citā – daudz augstākā līmenī. Etīžu tapšanu pārraudzīja māksliniece Rūta Briede, komponists Rolands Kronlaks, džeza mūziķis Indriķis Veitners, horeogrāfe Olga Žitluhina un režisore Māra Ķimele. Etīžu izrāde apskatāma kustībā, dodoties no viena punkta uz nākamo. Ieeja bez maksas.

Viens no spilgtākajiem festivāla akcentiem būs divi " Berlīnes skaļruņu orķestra" (BLO) koncerti 26. februārī pulksten 18.00 un 20.00 Akadēmijas Lielajā zālē. Tradicionāli mēs domājam par skaļruni kā ierīci, kas padara mūziku skaļāku, taču skaļruņu orķestra koncepcijā tie tiek apskatīti kā mūzikas instrumenti. Tīri tehniski, tā ir nestandarta daudzkanālu sistēma, kurā skaļruņi tiek izkārtoti pa visu telpu tā, lai izveidotu koncertzāles izmēra mūzikas instrumentu. Rezultāts ir ļoti fascinējošs – mūzika aptver publiku, kustas pa dažādām vietām telpā mainot skanējuma krāsas un apveidus. Koncertā tiks izmantoti aptuveni 25 dažāda izmēra skaļruņi. Skaļruņu orķestris atskaņos divas programmas – pirmajā skanēs Berlīnē dzīvojošo komponistu Sebastjana Vajankūra, Maltes Gīzena, Roberto Fausti, Andas Krīeziu, Džovanni Vergas) darbi, otrajā programmā Latvijas pirmatskaņojums – minimālisma pamatlicēja Terija Railija meistardarbs "Persian Surgery Dervishes" (1971/72) elektriskajām ērģelēm un aizturu sistēmai. To atskaņos kanādiešu komponists un taustiņinstrumentālists Sebstjans Vajankūrs un Malte Gīsens (skaņu režija). BLO apvienība izveidota 2010. gadā un tajā sadarbojas jaunās mūzikas institūta "Klangzeitort" pārstāvji no divām Berlīnes mūzikas augstskolām – Mākslu universitātes un Hansa Eislera Mūzikas augstskolas. BLO atskaņo galvenokārt akusmātiskus darbus, tostarp elektroakustiskās mūzikas žanra klasiķus.