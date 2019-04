Noskaidroti 'Riga Jazz Stage 2019' uzvarētāji

Pirmo vietu ieguvēji abās nominācijās saņēma naudas balvas EUR 1500 apmērā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji – attiecīgi 1000 un 700 eiro lielas naudas balvas. Pirmās vietas ieguvēji saņēma arī balvu no "A&T Trade Music" – firmas "Korg" metronomus.

Īpašo simpātijas balvu no Maestro Raimonda Paula saņēma vokāliste Marianne Leibur no Igaunijas. Skatītāju simpātijas balvu no kompānijas "Tele 2" – jaunākās paaudzes viedtālruni – saņēma vokāliste Ceren Temel no Turcijas.

Konkursa dalībnieki saņēma koncertu piedāvājumus un uzaicinājumus uz festivāliem: "Rīgas Ritmi" (Latvija) - A Bu (Ķīna), Liselotte Östblom (Zviedrija); "Nardis Jazz Club" (Turcija) – Marianne Leibur (Igaunija); "Ronnie Scott's Jazz Club" (Lielbritānija) – A Bu (Ķīna), Rina Yamazaki (Japan), Liselotte Östblom (Zviedrija); "Venetto Jazz Festival" (Itālija) – Lajos Tóth (Ungārija), Liselotte Östblom (Zviedrija); Jazzkaar 2019 (Igaunija) - A Bu (Ķīna); uzaicinājumu dalībai "Euroradio Jazz Orchestra 2019" (Austrija) – Elza Ozoliņa (Latvija); "Jazz Time Fest" (Igaunija) – Judyta Pisarczyk (Polija); "Kaunas Jazz Festival" (Lietuva) - Judyta Pisarczyk (Polija).

Šogad konkursa atlasei pieteicās 56 dalībnieki no 24 valstīm, un dalībai konkursa koncertos Rīgā žūrija izvirzīja 26 dalībniekus. Konkursantu priekšnesumus vērtēja starptautiska žūrija kā sastāvā ir profesionāli mūziķi, festivālu pārstāvji un producenti no visas pasaules: Ali Focan ("Nardis Jazz Club" pārstāvis, Turcija), Georgina Javor ("Jazz at Lincoln Center" programmas direktora asistente, ASV), Giuseppe Mormile (Venezia Jazz Festival mākslinieciskais direktors, Itālija), Hiroyuki Yamanaka ("Tokyo Jazz Festiva"l producents, Japāna), Jonas Jučas ("Kaunas Jazz Festival" dibinātājs, Lietuva), Maria João (džeza dziedātāja, Portugāle), Māris Briežkalns ("Riga Jazz Stage" un festivāla "Rīgas Ritmi mākslinieciskais vadītājs, Latvija), Paul Pace ("Ronnie Scott's Jazz Club" programmu direktors, Lielbritānija), Toivo Unt ("Jazz Time Fest" dibinātājs, Igaunija) un Maestro Raimonds Pauls (Latvija).

Pēc apbalvošanas ceremonijas īpašā koncertā uzstājās arī konkursa "Riga Jazz Stage 2019" rezidējošā māksliniece un žūrijas pārstāve – portugāļu džeza izpildītāja Marija Žoau (Maria João).