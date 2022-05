Šodien, 26. maijā straumēšanas un lejupielādes platformās tiek publiskota producenta un izpildītāja Arstarulsmirus jaunā dziesma un mūzikas video "Atvadas vasarai '22" ar Laimas Dimantas piedalīšanos. Singls "Atvadas vasarai '22" ir daļa no gaidāmā albuma "Dedz", kas būs trešais no paredzēto četru "Vēlējuma dziesmu" albumu cikla.

"Jaunais skaņdarbs ir Raimonda Paula 1968. gadā ierakstītās dziesmas "Atvadas vasarai" svaiga versija ar citādu saturisku ievirzi un intensīvāku, hiphopa žanram raksturīgu skanējumu. Dziesmas teksts tika papildināts ar jauniem pantiem, kuru vēstījuma centrā ir dziesmas liriskā varoņa tiekšanās ikdienas notikumu plūsmā akcentēt uzmanību uz aspektiem, kas ir pateicības vērti un uzskatāmi par dzīves svētību," par dziesmas vēstījumu dalās Arstarulsmirus.

Kompozīcijas piedziedājumu izpilda soliste Laima Dimanta, kas ir Arstarulsmirus projekta dalībniece un daudzu projekta skaņdarbu vokālo partiju aranžiju līdzautore.

"Esmu ļoti gandarīts un pateicīgs par viesmūziķu iesaisti un atdevi dziesmas tapšanas laikā, jo katra mūziķa pienesums šo skaņdarbu tiešām padarīja dzīvu un pulsējošu, saspēlē prasmīgi paspilgtinot dziesmas vēstījumu. Muzikāli bijām fokusēti pieturēties pie Maestro sacerētās melodijas, ieviešot izmaiņas tikai aranžijā. Piemēram, orģinālā skaņdarba pantu partijas, kuras savulaik, tiešām iedvesmojošā manierē izpildīja Nora Bumbiere, tika pārspēlētas saksofona izpildījumā," turpina mūziķis.

Saksofonu dziesmā izpildījis Artūrs Sebris, taustiņu partijas iespēlējis Elvis Lintiņš, trombonu - Uldis Ziediņš, trompeti - Normunds Piesis un basģitāru - Edvīns Ozols. Ieraksta skaņu režisors ir ilggadējais Arstarulsmirus draugs un kolēģis Sergejs Laletins.

"Atceros, ka aptuveni pirms gadiem 20, klausoties dziesmas oriģinālu, prātoju, ka kādu dienu vēlētos izveidot šīs kompozīcijas savu versiju. Esmu priecīgs par to, ka gada sākumā saņēmu aicinājumu būt par daļu no rudenī paredzētā Latvijas mūzikas lielkoncerta. Jo tas iedvesmoja realizēt seno ieceri. Dziesma "Atvadas vasarai '22" ir iekļauta lielkoncerta programmā," stāsta Arstarulsmirus.

Dziesma "Atvadas vasarai '22" ir daļa no 9. jūnijā gaidāmā albuma "Dedz", kas būs trešais no paredzēto četru "Vēlējuma dziesmu" albumu cikla. Katrs no dziesmu kopumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Trešais cikla albums veltīts uguns tematikai, dziesmu tekstos iekļaujot to simbolizējošas izpausmes un asociācijas – kustība kā dzīvības enerģijas pamats, siltas un sirsnīgas attiecības, griba, iniciatīva un mērķtiecība sevis izziņas un iekšējo konfliktu mazināšanas kontekstā. Muzikāli, līdzšinējo projekta ierakstu kontekstā, albums skanēs krietni enerģiskāk un intensīvāk.

Mūzikas video veidojusi komanda "Later", tā režisors ir Elvijs Pārpucis.