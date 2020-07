Hip-hopa mūziķis Arturs Skutelis publicējis jaunu videoklipu dziesmai "Arkanar", kas ir noslēdzošais viņa jaunākajā albumā "Lavīna".

Albums, kas tika izdots 2019. gada nogalē, ierakstīts Rīgā, PKI studijā. Dziesmas ierakstā piedalījās mūzikas producents, bītmeikers Oriole (Uģis Vālodze) un mūziķe Alise Golovacka.

Klipa režisors ir Antons Barons, operators – Dāvids Smiltiņš, drona operators – Reinis Vilnis Baltiņš, mākslinieks-scenogrāfs – Gustavs Zālītis, izpildproducents – Mārcis Jansons, radošā producente – Vita Kalve. Galvenajās lomās darbojas Aksels Līcis un Arturs Skutelis.

Filmēšanā izmantoti fragmenti no Hieronīma Bosa (Hieronymus Bosch) gleznas "Pasaulīgo baudu dārzs" (The Garden of Earthly Delights) reprodukcijas. Klips filmēts Krustpilī un Jaunciemā, apstrādāts un pabeigts Rīgā.

Arturs Skutelis ir viens no zināmākajiem un savdabīgākajiem latviešu hip-hopa mūziķiem un tekstu autoriem, studijas un radošās apvienības PKI (Eliots, ansis, Edavārdi u. c.) dibinātājs, dzīvās mūzikas grupas "Tvērumi" līderis. Par Skuteļa debiju tiek uzskatīts 2009. gadā izdotais albums "Manī mīt". Šogad, īsi pirms valstī pandēmijas dēļ tika izziņota ārkārtējā situācija, Skutelis sarīkoja līdz šim vērienīgāko savas karjeras lielkoncertu koncertzālē "Palladium".