Lai gan XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir pārcelti uz nākamo gadu, visa Latvija tos digitāli ieskandināja dziesmas "Tavs karogs" videoklipa pirmizrādē 4. maijā. Dziesmu "Tavs karogs" ir radījuši Renārs Kaupers un Jānis Aišpurs, un sadarbībā ar LMT ir tapis īpašs videoklips, kuru filmēja "Kultfilmas" režisors Dzintars Dreibergs, bet tā veidošanā piedalījušies vairāk nekā 1100 cilvēku no visas Latvijas.

Dziesma "Tavs karogs" radusies Jāņa Aišpura un Renāra Kaupera sadarbības rezultātā. To ieskandināja "The Sound Poets" kopā ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kori diriģenta Edgara Vītola vadībā. Lai gan ārkārtējā situācija valstī un ierobežojumi korim liedz tikties un ierakstīt dziesmu studijā, tika pieliktas visas pūles un radošums, lai atsevišķi ierakstītās 52 kora dalībnieku balsis saplūstu vienotā skaņdarbā.

"Prātā bija doma iedzīvināt tādu dziesmu, kas skanēs ne tikai Dziesmu un deju svētku laikā, bet arī ārpus tiem. Uzrakstot mūziku un piesaistot Renāru vārdu rakstīšanai, viss salikās kā cimds ar roku. Visilgākais process bija kora ierakstīšana – ja parasti tas aizņem tikai pāris stundu, šoreiz katrs no 52 kora dalībniekiem ierakstīja savu dziesmas partiju mājās, un pēc tam es trīs dienas liku kopā visus ierakstus vienā skaņdarbā. Ar LMT atbalstu ir tapis dziesmas "Tavs karogs" videoklips režisora Dzintara Dreiberga virsuzraudzībā, piedaloties cilvēkiem no visas Latvijas. Un tagad, skatoties uz mūsu kopdarba rezultātu, mani pārņem milzīga sirds siltuma lavīna. Es patiesi sajūtu spēku un siltumu no visiem – "Tavs karogs" komandas, atbalstītājiem un draugiem!" pauž Jānis Aišpurs.

"Kad Jānis mani uzaicināja piedalīties dziesmas vārdu rakstīšanā Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, galvā iedarbojās sava veida mehānisms. Panti veidojās ātri un intuitīvi. Šobrīd, skatoties "Tavs karogs" videoklipu, rodas gaiša un aizkustinoša sajūta. Man ir patiess prieks, ka cilvēki juta vajadzību piedalīties – ar savu balsi, deju, instrumentiem. Dziesmas kodols "Es esmu" ir par katru no mums. Mēs visi esam karogu nesēji," saviļņojumā dalās Renārs Kaupers.

Atsaucoties dziesmas "Tavs karogs" autoru aicinājumam, 1127 cilvēki no visas Latvijas ir iesūtījuši pašu veidotos videoklipus, kuros dejoja, dziedāja un spēlēja uz dažādiem mūzikas instrumentiem. Videoklipa veidošanas komandai bija nepieciešamas aptuveni 15 stundas, lai lejupielādētu visus iesūtītos videomateriālus, un montāžas režisora darbs aizņēma 174 stundas.

"Dziesmu un deju svētki mums dod neatkārtojamu vienotības sajūtu. Jau janvārī likās, ka tūlīt svētki sāksies, un mēs visi bijām tiem gatavi ar vislabāko gribu. Es novēlu saglabāt šo mīlestību pret dziedāšanu, dejošanu un muzicēšanu un nākamgad kopā piedalīties Dziesmu un deju svētkos, kad dziesma "Tavs karogs" pirmo reizi izskanēs Mežaparka estrādē! Skolēnu spēks ir liels un varens! Un milzīgā atsaucība dalībai "Tavs karogs" dziesmas videoklipa veidošanā to vēlreiz apliecina," akcentē XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.

"Tavs karogs" dziesmas videoklips piedzīvoja pirmizrādi 4. maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkos, simboliski ieskandinot XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. Pirmizrādes laikā skatītājiem bija iespēja noskatīties videoklipu, kā arī digitālā vidē satikt svētku dziesmas un videoklipa veidošanas komandu, tostarp mūziķus Renāru Kauperu un Jāni Aišpuru, Kultfilmas režisoru Dzintaru Dreibergu, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un LMT prezidentu Juri Bindi. Pasākumu vadīja televīzijas raidījumu un pasākumu vadītāja Māra Sleja. Kopumā pasākuma tiešraidi vēroja vairāk nekā 30 000 skatītāju visā Latvijā.