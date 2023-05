Grupa "Imagine Dragons" laidusi klajā videoklipu dziesmai "Crushed", kas filmēts okupantu armijas izpostītā Ukrainas ciemā.

Jauno klipu "Imagine Dragons" dalībnieki izziņojuši ar sociālo mediju starpniecību. Viņi atklāj, ka video vēsta par ukraiņu pusaudzi Sašu, kurš mēnešiem ilgi palicis savā ciemā un pārdzīvojis vairākums bumbu uzlidojumus.

"Sašas stāsts ir ārkārtīgi satriecošs. Tādu kā viņš ir tūkstoši. Un viņiem ir nepieciešama palīdzība. Arī šodien Sašas ģimene dzīvo bez elektrības un citiem ikdienā nepieciešamiem resursiem," raksta mūziķi.

Līdz ar video publicēšanu, "Imagine Dragons" arī izplatījuši saiti uz ziedošanas platformu, aicinot viņu klausītājus ziedot līdzekļus Ukrainai un ukraiņiem.



""Crushed" atklāj patiesu stāstu par 14 gadus vecu zēnu, kura ciematu piecus mēnešus bija okupējis Krievijas karaspēks, līdz Ukrainas brīvības cīnītāji to atbrīvoja," vēsta klipa režisors Tajs Arnolds. (Ty Arnold)

"Sašas māja, skola un kaimiņu ēkas ir drupās. Viņš izdzīvojis tikai pateicoties tam, ka slēpās pazemes patvertnē. Viņa neticamais stāsts tiek vēstīts ar ainām no izpostītā ciema. Tas noslēdzas ar vārdiem – ka Saša un viņa ģimene tāpat kā citi ukraiņi cer atjaunot savas mājas. Un viņi joprojām ir šeit ar mums," stāsta režisors.

"Imagine Dragons" nāk no Lasvegasas, ASV, kur grupa tika dibināta 2008. gadā. Tās pirmie panākumi saistāmi ar debijas albumu "Night Visions", kas iznāca 2012. gadā. Kopš tā laika grupa izdevusi vēl piecus albumus, jaunākais no tiem, otrā daļa no dubultalbuma "Mercury – Act 2" iznāca 2022. albuma

Grupas dalībnieki jau kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma aktīvi pauduši atbalstu agresora postītajai valstij, iesaistījušies atbalsta akcijās, koncertos un citās aktivitātes.

2022. gada jūnijā "Imagine Dragons" uzstājās Latvijā, Mežaparka Lielajā estrādē. Arī iepriekš grupa uzstājusies Latvijā, tostarp "Positivus" festivālā. Savukārt 2023. gada 16. augustā gaidāms grupas koncerts Viļņā, Lietuvā.