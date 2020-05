Noskaties! Koncertprogramma 'Magnetic Bach' turpinās trīs video stāstos

Marta vidū Lūznavas muižā bija iecerēts baroka čellistes Ilzes Grudules un elektoniskās mūzikas dueta "Blue Divided by Blue" (Šveice) koncertprogrammas "Magnetic Bach", kurā klasiskās Baha svītas čellam un elektroniskā mūzika apvienojas senajai mūzikai netradicionālā koncertizpildījumā, pirmatskaņojums. Ārkārtējās situācijas izziņošanas dēļ koncerprogramma izskanēja virtuālā koncertā, taču nu trīs programmas skaņdarbi ieguvuši video vizualizācijas, kuras veidojuši trīs video mākslinieki no Šveices un Francijas.

Projektā "Magnetic Bach" apvienojušies Šveicē dzīvojoši mūziķi – čelliste Ilze Grudule un duets "Blue Divided by Blue" – semplu mākslinieks Vincents Flikigers (Vincent Flückiger) un "Moog" sintezatora un elektronikas mākslinieks Freds Šapuī (Fred Chappuis). Pēdējos gados, sapludinot seno un elektronisko mūziku, tapušas vairākas programmas – 2014. gadā tika radīts muzikālais pastičo "Māja Mītelim" par Rīgas baroka laika komponista Johana Gotfrīda Mīteļa dzīvi, 2016. gadā "Re: Frics", svinot Ženēvas komponista un vijoles virtuoza Gaspara Frica 300 gadu jubileju (abi skanējuši Latvijā), un 2018. gadā Lucernas operteātrī iestudētais "Flow My Tears – Das lette Fest" ("Līstiet, manas asaras – pēdējās dzīres"), kurā skanēja angļu renesanses skaņraža Džona Daulanda mūzika mūsdienīgā ietvarā.

Dueta "Blue Divided by Blue" mūziķi iedvesmu raduši abstrakto impresionistu mākslā, 20. gadsimta tēlotājmākslas virziena estētikā, kura viens no spilgtākajiem pārstāvjiem ir Marks Rotko, līdz ar ko dueta nosaukumā likts tieši viena no mākslinieka darbiem nosaukums.

Marta vidū Lūznavas muižā bija iecerēts koncertprogrammas "Magnetic Bach" pirmatskaņojums, taču ārkārtējās situācijas sākšanās dēļ koncerta norise tika pārcelta uz virtuālo vidi. Taču, turpinot domāt par jaunām formām klausītāju uzrunāšanai, ar Lūznavas muižas atbalstu trīs koncertprogrammas skaņdarbi kļuvuši par sava veida triptihu un ieguvuši video vizualizācijas, kuras veidojuši vide mākslinieki no Šveices un Francijas. Pirmo video "Prélude" veidojis šveiciešu filmu režisors Lionels Vircs (Lionel Wirz), ar kuru arī kā profesionālu tango dejotāju 2016. gadā varēja tikties festivāla "Baroka mūzikas dienas Rēzeknē" uzvedumā "Re: Frics", otro skaņdarbu "Sarabande" veidojis šveiciešu multimākslinieks, projekta dalībnieks Vincents Flikigers, bet trešo Marseļas filmu kompānijas "Urban Prod" video mākslinieks, francūzis Morgāns Burdo (Mörgan Bourdeau). Šobrīd ikvienam interesentam Lūznavas muižas "YoutuTube" kanālā ir iespēja noskatīties visus triphiha video.

Domājot par koncertprogrammu "Magnetic Bach", čelliste Ilze Grudule atzīst, ka Baha svītas čellam solo ir kļuvušas par nu jau kulta repertuāru un jauns, nebijis skatījums uz tām varētu šķist neiespējams. Šīs Baha 18. gadsimta franču deju svītas tradīcijā rakstītās čella kompozīcijas piedzīvojušas visdažādākos atskaņojumus – sākot ar tradicionālu koncerta formātu līdz mūzikas dialogam ar deju, tēlotājmākslu, teātri un mūsdienu mūziku – akustisko, elektronisko vai pat tehnomūziku. Tagad Baha alemandu, kurantu, sarabandu, burē, žīgu un menuetu skaistumam un perfekcijai piemītošais potenciāls, ļāvis radīt ne tikai muzikāli jaunu skatījumu, bet arī ieguvis vizuālos stāstus. Par tapušajiem video stāstiem Šveicē dzīvojošā latviešu čelliste saka, ka, lai arī klātienes koncerts atmiņā zīmīgi paliks kā pirmais, kas vīrusa pandēmijas dēļ tika atcelts un tam sekoja un joprojām seko daudzi citi, projektam "Magnetic Bach" šie negaidītie apstākļi devuši jaunu izteiksmes formu un iespēju to piedzīvot daudz plašākai auditorijai.

Projekta "Magnetic Bach" aktivitātēm līdzi sekot var "Facebook" lapā. Koncertprogramma "Magnetic Bach" un tās video stāsti īstenoti Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā Lūznavas muižas kamerkoncertu ciklā "Latvija-pasaule-Latvija".