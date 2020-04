Mūzikas skolas "Maîtrise Notre Dame de Paris" 15. aprīlī publicējis īpašu video dziedājumu – veltījumu pirms gada notikušajam traģiskajam ugunsgrēkam Parīzes Dievmātes katedrālē.

Dziedātāji izvēlējušies britu mūsdienu komponista Hovarda Gudola (Howard Goodall) dziesmu "The Lord is My Shepherd". Ievērojot pašizolāciju, koris dziesmu ierakstījis attālināti. Ierakstā piedalās pianists Īvs Kastanjē (Yves Castagnet) un diriģents Anrī Šalē (Henri Chalet).

Dziedājums tiešsaistē publicēts 15. aprīļa vakarā, tieši laikā, kad liesmas sāka plosīt vēsturisko Parīzes Dievmātes katedrāles ēku.

Koris dziesmu velta arī visiem medicīnas darbiniekiem, kuri ik dienu strādā, lai cīnītos ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 apturēšanu, kā arī vīrusa upuriem.

"Maîtrise Notre Dame de Paris" ir mūzikas skola Parīzē. Tās aizsākumi meklējami jau 12. gadsimtā, laikā kad tika celta Parīzes Dievmātes katedrāle.

Jau ziņots, ka šobrīd Covid-19 pandēmijas dēļ restaurācijas darbi Parīzes Dievmātes katedrālē ir apstājušies - pie katedrāles atjaunošanas netiek strādāts kopš 16. marta. Marta vidū Francijā ieviesa stingrākus ierobežojumus, lai novērstu jaunā koronavīrusa izplatīšanos.