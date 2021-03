Reperis ansis piedāvā noskatīties videoklipu savai dziesmai "Pīle", kas iekļauta tikko ar "Zelta mikrofona" balvām godalgotajā albumā "Liela māksla".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ansis sadarbībā ar Armless Birds Productions piedāvā video versiju vienai no populārākajām godalgotā albuma “Liela māksla” (2020) dziesmām “Pīle”, kurā piedalās reperis rolands če un vijolniece Kristīne Balanas.

ansis ir reperis un hip-hop mūzikas producents no Ķemeriem, Jūrmalas; viens no apvienību “Dirty Deal Audio”, “PKI” un “Kreisais Krasts” dalībniekiem. Ar repu aizrāvies jau kopš 2001. gada, taču plašāku atpazīstamību un arī mūzikas apskatnieku atzinību ieguvis pēc ar “Zelta Mikrofonu” apbalvotā albuma “Balzams” (2017, Netīrās Cilpas) un hita “Zemes stunda” (2018) kopā ar Kristīni Pāži un Kasparu Ansonu. Latvijas hiphopa aprindās zināms kā viens no tehniskākajiem un daudzpusīgākajiem reperiem. anša jaunākais albums “Liela māksla” (2020, Netīrās Cilpas) kļuvis par Spotify pirmo 24 stundu laikā straumētāko latviešu mūzikas ierakstu. “Liela māksla” nesenajā Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta Mikrofons 2021” ceremonijā apbalvota ar divām trofejām, iegūstot gan gada labākā pašmāju hip-hop mūzikas ieraksta, gan gada labākā albuma titulu, ko repa ieraksts Latvijā saņem pirmoreiz.

rolands če ir reperis, dziesmu autors un producents no Talsiem, kurš ar mūziku nodarbojas jau vairāk kā desmit gadu, profesionālāk tai pievēršoties 2016. gadā. Mūzikā darbojas gan kā solo mākslinieks, gan piedalījies vairākos kopprojektos, no kuriem zināmākais ir duets kopā ar kolēģi, reperi xantikvariāts – abu pēdējais kopalbums "Siera Plate 2" ir guvis klausītāju atsaucību, kā arī tika nominēts Latvijas mūzikas balvai "Zelta mikrofons 2019”. Kopš 2020. gada kļuvis par vienu no Universal Music Group pārstāvētajiem Latvijas mūziķiem, otrajam ar leiblu sadarbībā tapušajam singlam “Atkal jau” iekļūstot “Zelta Mikrofona” nomināciju sarakstā starp Latvijas labākajiem 2020. gada mūzikas video.

Vijolniece Kristīnes Balanas, kuru britu laikraksts “The Times” reiz dēvējis par “šokējoši virtuozu” mūziķi, ieguvusi trešo vietu prestižajā ARD mūzikas konkursā (Vācijas nozīmīgākajā klasiskās mūzikas konkursā), 2018. gadā saņēmusi Lielo mūzikas balvu kā Latvijas gada labākā jaunā māksliniece, kā arī Jauno talantu izcilības fonda balvu no Viņas Majestātes Spānijas karalienes Sofijas. Bijusi vairāku pasaules vadošo orķestru soliste (Londonas Filharmoniskais orķestris, Bavārijas Radio simfoniskais orķestris, Parīzes kamerorķestris un daudzi citi), bieži viesojoties arī Berlīnes Filharmonijā, Sautbenkas Mākslas centrā un Kārnegija zālē Ņujorkā. No ielu muzikantes un rokenrola dziedātājas Latvijā līdz studijām pie Giorgija Pauka ar izcilību absolvētajā Karaliskajā mūzikas akadēmijā Londonā un Hansa Eislera augstskolā Berlīnē pie Koļas Blahera — tas veidojis Kristīnes īpašo, harismātisko spēles stilu, ko laikraksts “The Strad” raksturojis kā “mežonīgu, bezbailīgu un dramatisku”.

“Pīles” video versiju veidojuši Armless Birds Productions, producents — Ritvars Stankevičs. Kinematogrāfi — Artūrs Valdmanis un Artūrs Vanags, režija — Artūrs Vanags un Ritvars Stankevičs, montāžas režisors — Artūrs Valdmanis, lomās — Ansis Kolmanis, Rolands Čivčs, Kristīne Balanas, Artūrs Jenots un Linda Beķere, producenta asistente — Līva Kolmane, skaņu dizains — Ansis Kolmanis, grims — Anita Zvirbule.