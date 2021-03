Latvijas džezfanka grupa "Very Cool People" par godu pavasarīgajam martam izdevusi jaunu singlu, kas veltīts grupas trompetistam un… kebabu magnātam Oskaram Ozoliņam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kvēlākie grupas fani veltījumu Oskaram būs jau dzirdējuši, jo grupa to spēlēja visos koncertos, kādi vien šajos neparastajos laikos bijuši iespējami. Tajos pirms skaņdarba "Oskar!" grupas runasvīrs un ģitāras guru Elvijs Grafcovs stāstīja, ka sarakstījis šo dziesmu, lai sauktu Oskaru uz saundčeku jeb skaņas pārbaudi. Tā ik pa laikam ir vitāli nepieciešama, jo Oskars primāri ir kebabu impērijas īpašnieks – kebabu magnāts, kurš regulāri lido uz Abū Dabī un Ankaru, lai noskaidrotu jaunākās kebabu recepšu tendences un realizētu tās sava varenā zīmola pārtikas līnijā. Viņa impērija plešas no Helsinkiem līdz Kasablankai un no Londonas līdz Ankarai.

"Šis stāsts laikam izklausās dikti garšīgi, jo noskaidrojies, ka ir cilvēki, kuri tiešām jau meklējuši Oskara kebabnīcas," ar nenogurstošo platsmaidu sejā saka Elvijs. "Esmu šo stāstu stāstījis gan Latvijas un Lietuvas televīzijās, gan festivālos un koncertos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Rumānijā, Ungārijā un Vācijā. Kāds lietuvietis, piemēram, bija ļoti sašutis par to, ka Oskars nebija kādā no koncertiem (viņa vietā kopā ar mums spēlēja Andris Augstkalns), jo mūsu trompetista / kebabu magnāta sasaukšanas dziesma kļuvusi par viņa mīļāko "Very Cool People" koncertgrāvēju un viņš ieradis kopā ar pārējo pūli izmisīgi censties Oskaru tomēr sasaukt... Viņš mūs sastapa arī pēc uzstāšanās festivālā "Nida Jazz" pērngada augustā un izmisīgi kliedza: "Oskar!!!" Neatlika nekas cits, kā palūgt viņam ierunāt vēstuli Oskaram, ko nolēmām izmantot kā jaunā singla ievadu, patiesos ugunīgā dienvidzemes fana sašutuma vārdus aizvietojot ar Oskara Ozoliņa trompetes skaņām."

Enerģiski uzlādētajam singlam tapis ne mazāk aizrautīgs videoklips. Tas vēsta par sociālo nevienlīdzību grupas iekšienē. Oskars klipā attēlots vienlīdzīgāks par pārējiem un dodas uz koncertiem atsevišķā auto. Turklāt viņam ir arī atsevišķs beksteidžs jeb aizskatuves zona. Video arī attaino grupas skatījumu uz pandēmijas izraisīto šā brīža situāciju Latvijā un pasaulē. Lielākajai daļai restorānu un citu kvalitatīvas ēdināšanas zīmolu ir liegta iespēja strādāt. Vienīgie, kas veiksmīgi darbojas tālāk, ir ātrās ēdināšanas restorāni. Kā zināms, ēdiens ir liela daļa no vietējās kultūras, tāpat kā, piemēram, mūzika un dejas. Attiecīgi šobrīd cieš arī daudzu pasaules tautu kultūra, tādēļ singlu pavadošajos reklāmas rullīšos grupas dalībnieki ironizē par lielo korporāciju reklāmas kampaņām un pārlaimīgo darbinieku stāstiem.

Grupa gājusi vēl tālāk un izveidojusi Oskara kebabnīcu korporatīvā dizaina logotipu ar reklāmas saukli: "Oskar's Kebab – Feast Like A Beast!", kā arī nodrukājusi attiecīgi brendotas salvetes un t-kreklus. "Sarakstījām arī Oskara kebabnīcu reklāmas mūziku un uzfilmējām "Oskar's Kebab" reklāmu – tādu atbilstoši bezgaumīgu, uz zaļā fona," turpina Elvijs. "Oskars reklāmā attēlots kā arābu šeihs, kebabu impērijas boss. Jā, un loģiski, ka sākusi darboties arī "Oskar's Kebab" mājas lapa, kur var mēģināt veikt pasūtījumus..."

Jaunā singla ierakstā piedalījās: Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenora saksofons), Kristaps Lubovs (baritona saksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Jānis Olekšs (basģitāra) un Andris Buiķis (bungas). Dziesmu miksēja Andris Buiķis un māsterēja Jānis Kalve.

Videoklipu filmēja un montēja "Kanepes Films" jeb Aldis un Ieva Kaņepes. Idejas izstrādi un režisēšanu šoreiz uzņēmās paši grupas dalībnieki Elvijs un Oskars. "Oskar's Kebab" reklāmas rullīšus izveidoja Valdis Krūmiņš.