'Origo Summer Stage' uzstāsies 'Saulkrasti Jazz Festival 2019' mākslinieki

"Origo Summer Stage" 10. jubilejas sezonā ceturtdien, 18. jūlijā, pulksten 18.00 uz skatuves uzstāsties džeza mūzikas festivāla "Saulkrasti Jazz Festival 2019" mākslinieki, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncertā uzstāsies amerikāņu mākslinieki – "New Mexico Quartet" pianists Evans Forts, bundzinieks Jonas Minkus, basists Mateo Rembe, saksofonists Pauls Lavato un "UNO Jazz Combo I" ar vadītāju Darreu Petitu.

Jau ziņots, ka no 15. līdz 20. jūlijam, norit 22. starptautiskais "Saulkrasti Jazz Festival", un tā dalībnieki jau ikgadēji festivāla laikā piedalās arī koncertos Rīgas centrā – uz "Origo Summer Stage" skatuves. "Saulkrasti Jazz Festival" galvenie viesi – ansamblis "Moshulu" – ieradīsies tieši no džeza mūzikas dzimtenes ASV. Uzstāsies arī mākslinieki no Beļģijas, ASV, Izraēlas, Lietuvas, Francijas, Polijas, Igaunijas un, protams, Latvijas. Notiks arī Baltijas bundzinieku saiets un ikgadējās meistarklases.

Nākamais koncerts uz "Origo Summer Stage" skatuves būs 26. jūlijā pulksten 18.00, kurā skatītājus priecēs instrumentālās mūzikas apvienība "FunCOOLio" ar kompozīcijam "funk" un "fusion" stilā, iekļaujot džeza elementus. Grupā ir seši dalībnieki: Georgijs Panfilovs – elektriskā/akustiskā ģitāra, Deniss Gradaļevs – basģitāra, Jurijs Osipovičs – bungas, Vladimirs Tuzovs – Hammond ērģeles, Freds Hormains (Fred Hormain) – saksofons, Jūlija Zakirova – vokāls.

"Origo Summer Stage" programmā tiks pārstāvēti dažādi mūzikas un mākslas žanri – no simfoniskās mūzikas līdz fanka un džeza mūzikas koncertiem, kurus apmeklētājiem būs iespēja klausīties bez maksas turpat "Origo" laukumā vai doties koncertus baudīt kādā no restorānu vasaras terasēm.