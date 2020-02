Ozijs Osborns izdevis jaunu albumu 'Ordinary Man'

Rokenrola Slavas zālē (Rock and Roll Hall of Fame) iekļautais un "Grammy" balvu ieguvušais dziedātājs un dziesmu autors Ozijs Osborns izdevis savu pirmo solo albumu desmit gadu laikā – "Ordinay Man".

Par godu albuma iznākšanai Osborns ceturtdien, 20. februārī, atklāja lielāko globālo tetovēšanas un albuma klausīšanās pasākumu 50 dažādās pilsētās visā pasaulē. Fani varēja noklausīties albumu pirms tā iznākšanas un varēja iegūt kādu no ekskluzīvajiem, Ozija iedvesmotiem tetovējumiem. Baltijas valstīs šāds pasākums norisinājās Tallinā, tetovēšanas salonā "Studio Malm".

Pirms albuma iznākšanas, Ozijs laida klajā trīs jaunus singlus – "Under The Graveyard", kas jau ieguvis 15 miljonus klausījumu un 5.3 miljonus video klipa skatījumu. Pagājušajā mēnesī klajā nāca albuma tituldziesma – balāde "Ordinary Man", ko Ozijs izpilda kopā ar Eltonu Džonu (Elton John), kā arī dziesma "Straigt To Hell", kas tapusi sadarbībā ar Slash.

Ceturtdien, 20. februārī, Ozijs izdeva jaunāko singlu "It's A Raid", ko savukārt izpilda kopā ar Post Malone.

Albums "Ordinary Man" tika ierakstīts Losandželosā un tā tapšanā piedalījās producents Endrū Vats (Andrew Watt) (ģitāra), basģirtārists Dafs Mackegans (Duff McKagan, "Guns N' Roses") un bundzinieks Čads Smits (Chad Smith, "Red Hot Chili Peppers"). Albumā piedalās arī tādi īpašie viesi kā Eltons Džons, Slash, Post Malone un Toms Morello (Tom Morello).

Iepriekšējais Ozija Osborna soloalbums "Scream" iznāca 2010. gadā.