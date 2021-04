Par godu Imanta Zemzara 70 gadu jubilejai izdots klaviermūzikas krājums

Godinot komponistu Imantu Zemzari, kurš 14. aprīlī svin 70 gadu jubileju, izdevniecība "Musica Baltica" laidusi klajā viņa klaviermūzikas krājumu "Skaņdarbi klavierēm". Vairāki krājumā iekļautie darbi ir pirmpublicējumi, "Delfi" informē izdevēji.

Muzikoloģe Ingrida Zemzare raksta: "Klavieres ir Imanta Zemzara darba un domu instruments. Šis krājums aptver darbus, kas rakstīti turpat piecu gadu desmitu laikā – senākais datēts ar 1973. gadu un jaunākais darbs – ar 2019. gadu. Tie ir kā ceļojumu piezīmes savās izjūtās. Gan no studiju laikā pieredzētā "Varšavas rudens" festivālā, kā "Varšavas triptihs", gan no Žaka Tatī 1967. gada filmas "Playtime" nereālā nepabeigtā rotaļīguma, gan no Blaumaņa vai Šekspīra lasīšanas vai beigu beigās no ceļošanas līdzās Šūbertam – pie Bēthovena un pie Luisa Bonfā – filmas "Melnais Orfejs" mūzikas autora. Ja spēlēsim šos klavierdarbus hronoloģiskā secībā, tad sajutīsim: jaunības azartu, humoru un spēli nomaina dziļa rezignācija, pat sarkasms, un tad – kāds gudrs (nevis gurdens!) miers."

Krājumu bagātina komponista rakstītas skaņdarbu anotācijas, kā arī pianistu Daumanta Liepiņa, Diānas Zandbergas un Reiņa Zariņa atsauksmes par Imanta Zemzara klaviermūziku. Vāka dizainu veidojusi māksliniece Gundega Kalendra.

Imants Zemzaris absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kur studējis kompozīciju pie Ādolfa Skultes un Pētera Plakida. Līdztekus mūzikas radīšanai, pianista koncertmeistara gaitām kamermūzikas koncertos un kompozīcijas pedagoga darbam Emīla Dārziņa mūzikas skolā Imants Zemzaris ir aktīvi iesaistījies mūzikas kritiķa un esejista darbībā Latvijas presē, kur publicēti vairāki simti viņa rakstu, bijis laikraksta "Literatūra un Māksla" mūzikas nodaļas redaktors. Kopš 1975. gada Imants Zemzaris ir Latvijas Komponistu savienības (LKS) biedrs.