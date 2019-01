Par godu sikspārņa galvas nokošanas gadadienai Osborns laiž klajā plīša rotaļlietu

Svinot 37 gadus, kopš rokgrupas "The Black Sabbath" līderis Ozijs Osborns uzstāšanās laikā uz skatuves nokoda sikspārnim galvu, mūziķis laidis klajā plīša sikspārņa rotaļlietu ar noņemamu galvu, ziņo mūzikas medijs NME.



Ikoniskais incidents notika 1982. gadā 20. janvārī Aiovas štata pilsētā Demoinā, ASV. Sikspārni uz skatuves uzmeta fans. Osborns, kurš domāja, ka tas ir no gumijas, nokoda tam galvu, kā rezultātā viņam nācās doties uz slimnīcu, lai potētos pret trakumsērgu. 2004. gada žurnāls "Rolling Stone" to ierindoja otrajā vietā topā par visu laiku mežonīgākajiem rokmūzikas mītiem.

"Šodien ir 37 gadi, kopš es nokodu tā sasodītā sikspārņa galvu! Nosviniet ar šo piemiņas plīša mantiņu ar noņemamu galvu," Osborns rakstīja savā "Twitter" kontā.

Rotaļlietu par 40 ASV dolāriem varēja iegādāties Osborna oficiālajā mājaslapā, taču nu tā ir izpārdota. Plīša sikspārņa aprakstā vēstīts: "Ozija Osborna plīša sikspārnis ir ekskluzīvs. Atkārto leģendāro roka vēstures momentu dzīvē ar šo mīksto plīša sikspārni ar noņemamu galvu un Ozija Osborna logo."

Today marks the 37th Anniversary since I bit a head off a f*cking bat! Celebrate with this commemorative plush with detachable head.https://t.co/Of23jCDtaa pic.twitter.com/U8ZkmOYOey