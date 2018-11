Par godu valsts 100. dzimšanas dienai visā Latvijā notiks Simtgades klubu nakts

Svinot valsts simtgadi, Simtgades klubu nakts tradīcija, kurā restorāni, bāri, mūzikas klubi, kafejnīcas, kultūras nami un citas izklaides vietas visas nakts garumā atskaņo Latvijā radītu mūziku, dodas ārpus valsts robežām. Šogad nākamās simtgades pirmo dienu Latvijas mūzikas ritmos varēs sagaidīt ne tikai Rīgā un reģionos, bet arī Londonā, Dublinā un Toronto, portālu "Delfi" informē Latvijas simtgades biroja pārstāvji.

Naktī no 18. uz 19. novembri kopumā reģistrētas 53 klubu nakts pasākumu vietas, kas atskaņos tautā iemīļotu Latvijas mūziku. Lai gan oficiāli klubu nakts sākas 18. novembrī no pulksten 22.00, liela daļa iestāžu to organizē jau ātrāk, turklāt 14 atpūtas vietās latviešu mūzika skanēja arī iepriekšējā naktī.

Pasākumu izvēle ir plaša un daudzveidīga – sākot no ballēm kultūras namos un vēlām vakariņām restorānos līdz pat enerģiskām deju ballītēm klubos. Tā piemēram, Rīgā, koncerta bārā "Cafe Leningrad", kas atrodas vien pārsimt metru no Latvijas proklamēšanas vietas, notiks grupas "Manta" jaunā albuma atklāšanas koncerts ar zināmām dziesmām un jauniem eksperimentāliem skaņdarbiem. Bet "Merķelī", Merķeļa ielā 13, ikviens aicināts uz kārtīgu izdejošanos. Vakara gaitā paredzēts izdejot gan 100danci, gan dejas ar koklēm un dūdām.

Arī ārpus Rīgas teju katrā lielākajā pilsētā paredzēts kāds pasākums. Tirzas kultūras nams aicina uz skaistu balli, Jelgavas "Melno cepurīšu balerijā" spēlēs DJ MuzaDrive, Liepājā simtgades klubu nakts gaidāma "Darbnīcā", bet Daugavpilī "Cafe Imbir" un Jēkabpilī rīts tiks sagaidīts "Klasse". Savukārt Madonas pilsētas kultūras namā būs grezna balle ar dejām un svētku mielastu.

Lai atrastu sev tuvāko un gaumei atbilstošāko Simtgades klubu nakts vietu, var apmeklēt digitālo karti pasākumu portālā kurpes.lv.

18. novembrī ikviens aicināts doties uz svinīgajiem pasākumiem vai godināt valsti draugu lokā rakstainos cimdos. Svētku dienā ikviens aicināts vilkt rakstainus cimdus, sūtīt sveicienus draugiem, publicējot sociālajos tīklos lietot tēmturi #LV100. Informācija par 2018. gada 18. novembra notikumiem www.LV100.lv/18novembris.