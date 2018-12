Par 'Radio NABA' klausītāju favorītiem 2018. gadā atzīti Imants Daksis un 'Interpol'

Jau 16. reizi gada pēdējā darba dienā, šogad 28. decembrī, izskanējis Latvijas Radio 6 – LU "Radio NABA" 2018. gada aktuālāko kompozīciju apkopojums "Top 100". Pirmajā vietā pašmāju mūziķis Imants Daksis ar kompozīciju "Idiots", savukārt otro vietu ieņem grupa no ASV – "Interpol" – ar kompozīciju "The Rover", portālu "Delfi" informē radiostacijas pārstāvji.

Kopumā šogad "Radio NABA" klausītāji par gada dziesmu atzinuši mūziķa Imanta Dakša kompozīciju "Idiots".

Daksis jauno dziesmu laida klajā augusta beigās. Skaņdarba skanējumu papildina dziedātāja Evija Vēbere. Kompozīcija ir no viņa pēdējā soloalbuma "Ass", kas balansē starp post-punk un psihedēlisko roku un ir ierakstīts pilnā instrumentācijā Andra Indāna skaņu ierakstu studijā. "Top 100" pirmajā pieciniekā ierindojas vēl viens Imanta Dakša muzikālais projekts – erotiskā sintpopa apvienība "The Bubble Gum expLOTION" ar singlu "Limonāde" no decembra sākumā izlaistā albuma "eXpLOTION". Latviešu mūzikas top 5 ierindojas arī grupa "Aurora" ar kompozīciju "Ko tu no manis gribi", grupa "Jūk" ar kompozīciju "Skleroze" un electro-clash apvienība "MMMM" ar kompozīciju "Karsti".

Top 100 godpilno otro vietu ieņem grupa no ASV – "Interpol" ar kompozīcīju "The Rover".

No ārzemju apvienībām pirmajā topa desmitniekā ir iekļuvušas arī tādas muzikālas apvienības kā audiovizuālo performanču duets no Lielbritānijas "The KVB", dreampop duets no Baltimoras "Beach House", multimākslinieks Moby, "Mitski & Xiu Xiu" ar kompozīciju no Džona Kamerona Mičela jaunākās filmas, zinātniskās fantastikas komēdijas "How to Talk to Girls at Parties", kā arī islandiešu muzikālo apvienību "Mum" un "FM Belfast" mūziķa Orvara Samarasona kompozīcija "Tiny Moon", piedaloties "JFDR".

Ar Radio NABA klausītāju iecienītākajām kompozīcijām astoņu stundu garumā iepazīstināja viesdīdžeji un radio instruktori Jānis Vuguls, Jānis Kazulis, Nora Rieksta-Ķeņģe un Atis Žagars. 100 labāko dziesmu sarakstā iekļautas kompozīcijas, kas pabijušas "Radio NABA" „Top 25" un „Top 10 LV" visa gada garumā. Abos Radio NABA topos 2018. gada laikā kopā pabijušas 397 aktuālas kompozīcijas, no tām vairāk nekā 35% ir Latvijas izpildītāju darbi. Jau trešo gadu tika organizēta prognožu spēle, kurā bija iespējams klausītājiem noteikt tās kompozīcijas, kuras ierindosies pirmajās trīs vietās.

2017. gadā Radio NABA klausītāju atzītākā ārvalstu mākslinieku dziesma bija Fever Ray ar kompozīciju "To The Moon And Back", savukārt no Latvijas izpildītājiem – Sniedze Prauliņa ar "All the Stars".

Šī un iepriekšējo gadu „Top 100" saraksti atrodami naba.lv sadaļā "Top 100". Savukārt šī gada audio ieraksts pieejams naba.lsm.lv.