Paralēlās pasaules stāsts. Recenzija par dueta 'Brimstone' jauno albumu

Jaunais veikums ir manāmi virzītāks uz populārās mūzikas pusi un brīžiem varbūt jau par daudz iesniedzas ne underground klubu deju mūzikas lauciņā, taču savu tumsnējās, relaksētās un arī melodiskās elektroniskās mūzikas rokrakstu "Brimstone" joprojām saglabā. Primāri šī tomēr ir introverta mūzika bez tieksmes izrādīties, taču totālā gatavībā pakāpties soli pretī popmūzikas klausītājam. Saklausāmas arī atkal modē nākošās atsauces uz deviņdesmito gadu reiva kustības laikiem, kā arī viegli pieskārieni liquid drum'n'bass mūzikas lauciņam, kas "Brimstone" liegajai pamatnoskaņai piestāv pat pārsteidzoši labi un pilnīgi iespējams ir virziens, kurā doties daudz drosmīgāk.

Laikā, kad ne tikai elektroniskajā mūzikā lielākā daļa aizraujas ar ātri patērējamu singlu izdošanu, "Brimstone Vein" 19 skaņdarbu dubultalbums šķiet kā monumentāls veikums, kas pieprasa laiku un uzmanību. Dueta radošā ķīmija ausīmdzirdami ļauj strādāt šādā amplitūdā un joprojām turēt roku uz mūsdienu elektroniskās mūzikas pulsa. Šis tik tiešām ir konceptalbums, it īpaši tā otrā plate, lai arī abās daļās saklausāmi skaņdarbi, kas varētu būt atsevišķi hitsingli klubu kultūrā. Labs piemērs ir kaut vai otrajā platē atrodamais "Flurry" – reizē relaksēts un enerģisks lauzto ritmu skaņdarbs ar paķerošu melodisko un dinamisko attīstību. Līdzīgi ir ar pirmo plati ievadošo, nedaudz popsīgāko "Reach Out to Me", kas varētu iederēties arī kādā Mobija albumā.

Šī ir izturēta klausāmā un deju mūzika vienlaikus, kas ar "Brimstone" raksturīgām patumšajām skaņas ainavām lieliski iederas pandēmijas laika pamatnoskaņā, tajā pašā laikā norādot uz gaismu tuneļa galā kā emocionāli, tā mūsu mūzikas producēšanas ražotnes gadījumā arī racionāli.