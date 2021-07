Šodien aprit apaļi 10 gadi kopš leģendārās britu dziedātājas Eimijas Vainhausas mirstīgās atliekas tika atrastas viņas mājās Kemdenā, Londonas ziemeļu priekšpilsētā. Piecas "Grammy" balvas saņēmusī mūziķe pameta šo pasauli tikai 27 gadu vecumā alkohola izraisītās intoksikācijas rezultātā, pievienojoties tā dēvētajam "Klubam 27", kurā ietilpst arī citi šajā vecumā miruši ievērojami mūziķi kā Džims Morisons, Džimijs Hendrikss un Kurts Kobeins. Dziedātājas piemiņai veltīta gan jauna "BBC" dokumentālā filma, gan apjomīgs sienas gleznojums dzimtajā Kemdenā, kā arī publikācijas medijos visā pasaulē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eimija Vainhausa pasaules slavu izpelnījās ar savu izteiksmīgo kontralta vokālu un spēju apvienot dažādus mūzikas žanrus dziesmu rakstīšanā. Viņas debijas albums "Frank" iznāca 2003. gadā, saņemot labas atsauksmes Apvienotajā Karalistē un nomināciju "Mercury" balvai. Vainhausas otrais albums "Back to Black" iznāca trīs gadus vēlāk un ieguva piecas "Grammy" balvas no sešām nominācijām. Ar šo sasniegumu Vainhausa kļuva par pirmo britu dziedātāju, kas varēja palepoties ar šādu sasniegumu, kā arī otro sievieti balvas pasniegšanas vēsturē, kas saņēmusi šādu apbalvojumu skaitu. Pēc Vainhausas nāves "Back to Black" uz brīdi kļuva par visvairāk pārdoto mūzikas albumu Apvienotajā Karalistē 21. gadsimtā.

Britu raidorganizācija "BBC" jau pavasarī ziņoja, ka jūlijā iznāks jauna dokumentālā filma par Eimijas Vainhausas dzīvi, kas nesen tika pieteikta ar nosaukumu "Reclaiming Amy". Filmas pirmizrāde notiks šovakar kanālā "BBC Two", un tās veidotāji sola atklāt, kādu iespaidu mūzikas ikonas aiziešana atstājusi uz viņas ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem, filmas tapšanā cieši iesaistoties Vainhausas vecākiem – Eimijas māte Dženisa pat ierunājusi filmas stāstītāja tekstu, kā arī sniegusi autoriem piekļuvi iepriekš neredzētiem ģimenes arhīviem un Eimijas muzikālajām performancēm.

Vainhausas vecāki uzskata, ka godalgotā Asifa Kapadijas filmā "Eimija", kas iznāca 2015. gadā un saņēma "Oskaru" kā labākā dokumentālā filma, trūkst cieņpilnas attieksmes pret viņu meitas dzīvi un radošo darbību, tāpēc piekrituši dalībai filmā, lai piedāvātu pasaulei jaunu interpretāciju par Eimijas Vainhausas personību. Par topošo filmu Dženisa Vainhausa ir teikusi: “Man ir sajūta, ka pasaule nepazina īsto Eimiju, meiteni, ko es uzaudzināju, un mani saista iespēja sniegt izpratni par viņas izcelsmi un dziļāku ieskatu Eimijas patiesajā būtībā.”

Tikmēr dziedātājas dzimtajā Kemdenā ielu mākslinieks JXC Designs vairāku mēnešu laikā radījis iespaidīgu sienas gleznojumu Vainhausas piemiņai. Gleznojums tapis uz sienas aiz dziedātājas iecienītā kroga "The Hawley Arms" un to iespējams aplūkot viņa "Instagram" kontā.

Pieminot dziedātājas radošo mantojumu, britu medijs "Guardian" publicējis topu ar Eimijas Vainhausas 20 labākajām dziesmām. Saraksta pirmo trijnieku veido hiti "You Know I'm no Good", "Back to Black" un "Love Is a Losing Game" – dziesma, ko Džordžs Maikls savulaik nodēvēja par savu visu laiko mīļāko dziesmu.

20. Addicted (2006)

19. Our Day Will Come (2011)

18. Help Yourself (2003)

17. I Heard Love Is Blind (2003)

16. Wake Up Alone (2006)

15. Round Midnight (2003)

14. Stronger Than Me (2003)

13. Just Friends (2006)

12. Fuck Me Pumps (2003)

11. Body and Soul (2011)

10. Me and Mr Jones (2006)

9. In My Bed (2003)

8. Between the Cheats (2011)

7. Valerie (2007)

6. What Is It About Men? (2003)

5. Tears Dry On Their Own (2006)

4. Rehab (2006)

3. You Know I'm No Good (2006)

2. Back to Black (2006)

1. Love Is a Losing Game (2006)