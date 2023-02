Pasniegti 'Zelta mikrofoni'. Gada labākais albums – Shipsea 'Apgaismo mani'

Sestdienas, 18. februāra, vakarā notikusi Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ceremonija. Galveno balvu kategorijā "Gada labākais albums" ieguvis mūziķis Shipsea jeb Jānis Šipkēvics par savu solo veikumu "Apgaismo mani".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Shipsea un "Apgaismo mani" saņemis "Zelta mikrofonu" arī kā gada labākais popmūzikas albums.

Par gada labāko dziesmu un arī radiohitu atzīta Dona "Tavs pieskāriens", savukārt tautas balsojumā "Elvi gada dziesma" uzvarējusi jaunā dziedātāja Grēta ar "Pāries".

Divus "Zelta mikrofonus" saņēmusi arī elektroniskās mūzikas māksliniece Vultura, kura triumfēja kategorijās "Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums", kā arī "Labākā debija".

Kopumā balvas tika pasniegtas 20 dažādās žanriskajās kategorijās, bet "Zelta mikrofonu" par mūža ieguldījumu Latvijas skaņu ierakstu industrijas attīstībā saņēma Latvijas radio skaņu inženieris Augustīns Delle.

Šī gada "Zelta mikrofona" ceremonija notika 18. februārī Ķīpsalas izstāžu centra hallē. Šova scenogrāfiju šogad veidoja starptautiski pazīstamais latviešu dizainers Artūrs Analts. Ceremonijas koncertā uzstājās Dons, "Instrumenti", "Citi zēni", "Astro'n'out", "Dagamba", "Dzelzs vilks" rolands če, Finķis, Arturs Skutelis, Aija Andrejeva, Olga Rajecka un citi aktuālākie mūziķi.

Šogad katras kategorijas uzvarētājs saņēma divas balvas - metālmākslinieka Armanda Jēkabsona veidotās "Zelta mikrofona" statuetes un arī graffiti mākslinieka Kiwie radītu NFT jeb digitālo kriptomākslu.

"Zelta mikrofons 2023" uzvarētāji:

Gada labākais albums

Shipsea – "Apgaismo mani"

Labākais instrumentālais vai starpžanru mūzikas albums



Daumants Kalniņš, Knuts Skujenieks – "Drošinājums"

Andrejs Osokins – "Stardiving";

Jānis Bērziņš, Reinis Jaunais, Gints Smukais - "BĒRZIŅŠ JAUNAIS SMUKAIS";

Raimonda Vazdika -"Vēstules rokrakstā smalkā";

Toms Auniņš – "Revolūcija".

Labākais kantrī vai šlāgera mūzikas albums

"Vintāža" – "Atmiņu lāse. Latviešu estrādes piezīmes"

"Dakota" – "Edvīna Zariņa pēdējais koncerts. Dzīvā skatuve Ogrē"

"Gapoljeri" – "Kur tu esi ?"

Mārtiņš Kanters – "Glezna"

"Tequila Band" – "Burtnīca"

Labākais mūzikas albums bērniem

Bērnu estrādes studija "Kukuragi" un Lauris Reiniks, Markuss Riva, Ieva Sutugova, Patrisha, Kaspars Markševics, Mārtiņš Strods un Agnese Šīrante – "Kukuragi"

Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Laura Polence, Raimonds Petrauskis "Uku un Leles dziesmas"

Grupa "Rupuči" - "Vuškeņa iz pļovys"

NBS Štāba orķestra estrādes ansamblis - "Tev un man"

Vokālā studija Spāre - "Dziesmu spole"

Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums

Vultura (Annija Tīna Kukuka)- " Not Your Typical Fairytale"

"Bel Tempo" – "Pessimismus"

Edavārdi, Čižiks, Dubra – "KRATA"

Elizabete Balčus - " Hotel Universe"

TV Maskava - "Augstākā izglītība"

Labākais hip-hopa mūzikas albums

rolands če – "visurgājējs"

Arturs Skutelis – "Jā"

Fiņķis, PRAGAII - "Tāds slinkums"

Wiesulis, sangvn – "Fianchetto"

Zeļģis – "Paralēles"

Labākais klasiskās vai kora mūzikas albums

"Kremerata Baltica", "Kremerata Lettonica", Gidons Krēmers – "PPP"

"Ars Antiqua Riga", Uģis Prauliņš, Jānis Pelše, Vairis Nartišs, Kaspars Majors, Pēteris Vaickovskis - "Uģis Prauliņš. L'homme armé"

Latvijas Radio koris, Kaspars Putniņš - "Latvijas Radio koris: Mārtiņš Viļums"

Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava - "Juris Ābols: Opera Xeniae"

Liepājas Simfoniskais orķestris un diriģents Guntis Kuzma - "Plaukstošais jasmīns"

Labākais tautas vai pasaules mūzikas albums

"Tautumeitas" – "Skrejceļš"

"Auļi" - "Sit, Jānīti!"

"Shakima Trio" – "Vysoko"

Sīmanis - "Pa apli"

"Skandinieki" - "Dvēsele"

Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums

Keitija Bārbale – "Akmens Dievs"

Grupa "Sigma" – "Ostinācijas"

Jānis Ruņģis – "Grādi"

"Perestroika" - "memorial server"

"The Bad Tones" - " Back Together Forever"

Labākā dziesma

Dons - "Tavs pieskāriens"

Būū un Edavārdi - "Kur ir mana cilts?"

Kriss Noa - "Sunboy"

"Citi zēni" – "Lieka štuka"

"The Sound Poets" - "Pie vienas uguns"

Labākais džeza vai fanka mūzikas albums

"Lupa" - "Koki // Sketches of Trees"



Atis Andersons Organ Trio "Organic City"

Latvijas Radio bigbends, Pierre Bertrand, Christophe Lampideccia, Minino Garay, Paloma Pradal - "Les Nuits de Montparnasse"

Raimonds Pauls / Latvian Radio Big Band "Jazz Suites: Reimagined"

Vestards Šimkus / "Endless Roar" - " Acclivity"

Labākais videoklips:

Fiņķis, PRAGAII, Múr - "Sevis mīlestība"

"Carnival Youth" – "Sunshine"

Dons - "Tavs pieskāriens"

Ozols - "Tu tikai domā par sevi"

rolands če - "Oda tusam"

Labākais koncertieraksta video

"Prāta vētra"- "Prāta vētra. Gads bez kalendāra koncerts Mežaparkā"

grupa "aPēdājs" - " aPēdājs - dzīvais koncerts (live performance)"

"Monday in Space" – "misMaluna"

"Sanctimony" - " Albuma "When the sun was God" 20.gadu jubilejas koncerts"

"Sudden Lights" - "Sudden Lights koncerttūres "Miljards vasaru" noslēguma koncerts"

Labākais albuma dizains

"Tequila band" /Dizaina autore Ilze Volāne - "Burtnīca"

Bērnu studija "Kukaiņi"/ Dizaina autors Rūdolfs Feldmanis - "Es gribu visu zināt"

"Sudden Lights"/ Dizaina autori mākslinieks Roberts Mikus Zitmanis, maketētāja Viktorija Kaparkalēja - " Miljards vasaru"

"Grupa Sigma" / Dizaina autors Alexey Murashko – "Ostinācijas"

Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Laura Polence, Raimonds Petrauskis/ Dizaina autore Ieva Kraule-Kūna - "Uku un Leles dziesmas"

Labākais roka vai metāla mūzikas albums:

"Bēdu brāļi" - "Duende"

"Aston Kais" - "Modus Operandi"

"Dzelzs vilks" - "Jauni"

"Four Minute Man" -"The Beast Is Gone"

"So Lucid Electric Feel" - "Social MindScream"

Labākais debijas albums:

Vultura - "Not Your Typical Fairytale"

Keitija Bārbale - "Akmens Dievs"

Zeļģis – "Paralēles"

"Perestroika" - "memorial server"

"Bel Tempo" – "Pessimismus"

Straumētākais ieraksts ar "Electrum":

"Bermudu divstūris" un " Apvedceļš" - "Brāl', ar dzīvi nekaulē"



"Citi zēni" - "Lieka štuka"

"Bermudu divstūris" un Olga Rajecka - "Vidēji glīts"

"Singapūras satīns" un " A-Europa" - "Uz Seen"

"Bermudu divstūris" un "Auļi" - "Līgava"

Tautas balsojums "Elvi Gada dziesma"

Grēta – "Pāries"

Shipsea un Aminata - "Tavi viļņi"

Būū un Edavārdi - "Kur ir mana cilts?"

"Citi zēni" – "Lieka štuka"

Dons - "Tavs pieskāriens"

"Sudden Lights" – "Laternas"

"Tautumeitas" un Renārs Kaupers – "Muoseņa"

"The Sound Poets" - "Pie vienas uguns"

ZeBrene un "Sudden Lights" - "Pasaule trīc"

Zeļģis – "Vēl"

Radio hits

Dons – "Tavs pieskāriens"

"Citi zēni" - "Lieka štuka"

Shipsea - "Pie upes"

Dons, rolands če - "Brīnišķīga diena"

"Bermudu divstūris" un "Apvedceļš" - "Brāl', ar dzīvi nekaulē"

Labākais popmūzikas albums

Shipsea – "Apgaismo mani"

Kriss Noa - "Red Light"

MARTA - "Dabas parādība"'

"Sudden Lights" - "Miljards vasaru"

"The Sound Poets" - "Pie vienas uguns"