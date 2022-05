Pēterbaznīcā skanēs Pergolēzi 'Stabat Mater' Ukrainas atbalstam

Svētdien, 15. maijā, pulksten 14 Rīgas Sv. Pētera baznīcā notiks atbalsta koncerts Ukrainai, kurā Džovanni Batista Pergolēzi "Stabat Mater".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē organizatori, koncertā piedalīsies soprāns Anta Jankovska, mecosoprāns, Kijivas filharmonijas soliste Anna Labuta un kamerorķestris "Sinfonia Concertante" diriģenta Andra Vecumnieka vadībā.

"Stabat Mater" ir slavena lūgšana, kas izsenis pavadīja Via Crucis jeb Krusta ceļa rituālu. Itāļu komponista Džovanni Batistas Pergolēzi meistardarbs ir viens no skaistākajiem un populārākajiem šāda veida skaņdarbiem. Tā pamatā ir Jakopo Benedeti teksts, kas radīts pēc 14. gadsimtā dzīvojušā mūka Jakopones da Todi atklāsmēm par nelielo, bet ļoti nozīmīgo Bībeles epizodi, kurā Svētā Jaunava Marija izdzīvo sava Dēla Jēzus Kristus nāvi pie krusta. Džovanni Batista Pergolēzi (1710 - 1736) šo skaņdarbu sacerējis franciskāņu klosterī netālu no Neapoles kā rekviēmu sev, un tas ir pāragri mirušā komponista pēdējais un slavenākais darbs.

Koncerts veidots sadarbībā ar Klasiskās mūzikas ģildi Euterpe un labdarības organizāciju "Ziedot.lv". Koncerta laikā Klasiskās mūzikas ģilde Euterpe organizēs ziedojumu vākšanu. Visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti labdarības akcijai – atbalstam Ukrainas cilvēkiem.

Ieeja koncertā ar bezmaksas ielūgumiem, kas no 10. maija pieejami Rīgas Sv. Pētera baznīcas kasē.