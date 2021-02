Pirmo reizi ierakstā izdoti latviešu komponistu darbi trompetei un ērģelēm

Februārī klajā nāk nacionālās ierakstu kompānijas "SKANi" albums "Distant Light" (Tālā gaisma), kurā trompetists Jānis Porietis un ērģelniece Ilze Reine ierakstījuši līdz šim neieskaņotus vairāku latviešu komponistu darbus trompetei un ērģelēm.

Kā informē izdevēji, ieraksts tapis Rīgas Domā, kur ir vienas no pasaulē zināmākajām un lieliskākajām romantisma laika ērģelēm.

Kopumā albumā ieskaņoti 11 skaņdarbi ar komponistu Maijas Einfeldes, Ilzes Arnes, Riharda Dubras, Alvila Altmaņa, Dzintras Kurmes-Gedroicas, Georga Pelēča, Renātes Stivriņas un Romualda Jermaka darbiem trompetei un ērģelēm. Ieraksts ir tapis pagājušā gada otrajā pusē un ir pašu mākslinieku – Jāņa Porieša un Ilzes Reines iniciatīva.

"Trompete un ērģeles ir lielisks tandēms, kas var atklāt plašu krāsu paleti, jo trompete ir viens no retajiem, ja ne vienīgais no instrumentiem, kas spēj sacensties ar ērģeļu varenību un nepalikt to ēnā. Šie instrumenti spēj radīt gan dziļas skumjas, gan fantastisku prieku un pacilātību. Mūzika šajā albumā ir kā spoža gaisma bez noteikta izcelsmes avota, kas piepilda un dod spēku iet tālāk. Novēlu ikkatram, kurš klausās šo mūziku, ļauties šīs gaismas piepildījumam, " stāsta Jānis Porietis.

Trompetista Jāņa Porieša un ērģelnieces Ilzes Reines duets izveidojās Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, kur Jānis ir draudzē un Ilze – kopš 1996. gada Mūzikas daļas vadītāja, ērģelniece un baznīcas kora diriģente. Pirmais kopīgais ieskaņojums tapa 2006. gadā Jāņa baznīcas tvartam "Dievs dziesma man" un kopš tā laika abi mūziķi tikušies daudzos koncertos Latvijas dievnamos, uzstājušies arī Harkovas filharmonijā un savā repertuārā uzkrājuši apjomīgu Latvijas komponistu darbu kopumu.

Jānis Porietis ir šobrīd ievērojamākais Latvijas trompetists, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmā trompete, JVLMA asociētais profesors un metāla pūšaminstrumentu klases vadītājs, solists un kamermūziķis. Jānis Porietis arīdzan ir izcils un pieprasīts profesionāls fotogrāfs, īpaši iecienīts mūziķu vidū un jaunā albuma vāciņu rotā viņa veidots foto ar dažādajiem instrumentiem, kas skan ierakstā.

Ilze Reine kopš 1996. gada ir Rīgas Jāņa baznīcas ērģelniece un draudzes kora vadītāja, iepriekš bijusi ērģelniece Raunas evaņģēliski luteriskajā draudzē, kā arī koncertējusi Latvijā, Vācijā un Ungārijā. Beigusi ērģeļmācības Latvijas Mūzikas akadēmijā pie Larisas Bulovas, kā arī Hochschule für Kirchenmusik (Herforda, Vācija) un apmeklējusi J. Laukvika, H. Vogela, B. van Oostena un E. Koimana rīkotās meistarklases.

Albums no ir pieejams gan CD formātā, gan visās populārākājās mūzikas lejupielādes un straumēšanas platformās visā pasaulē.