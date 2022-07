'Positivus' biļetes būs jāpērk arī bērniem, tostarp zīdaiņiem

Zīdaiņiem uz mūzikas festivālu "Positivus" būs jāpērk biļete par pilnu cenu jeb 69 eiro, uz sociālajos tīklos sacelto vētru portālam "Delfi" atbildēja festivāla organizators Ģirts Majors. Viņš uzsver - šāds lēmums pieņemts drošības apsvērumu dēļ.

Viņš norādīja, ka festivāls Salacgrīvā agrāk bija uz visu nedēļas nogali, ar bērnu pilsētiņu, tad šogad tā formāts ir mainījies.

Majors skaidroja, ka šī gada festivālā nav paredzēta nedz bērnu pilsētiņa, nedz "ballīte līdz rīta gaismai", jo pēdējais koncerts beigsies pulksten 1 naktī, kad, Majora ieskatā, "bērniem jau vajadzētu gulēt".

Tāpat festivāla organizators uzsvēra, ka no drošības viedokļa ir labāk, ja bērni neatrodas lielā pasākuma burzmā, it īpaši, ja tas ir vēlā nakts stundā.

Sociālajos tīklos par šādu lēmumu ir vērojams sašutums, taču ir arī cilvēki, kas šādu festivāla organizatoru nostāju atbalsta.

Rekur jums jaunam cepienam. Droši izsakiet viedokli! Pat vēlams. Gribu redzēt netīru kautiņu. pic.twitter.com/4zD4kZylbH — Oļgerts (@unabomber_lv) July 12, 2022

Tiesa, Majors norādīja, ka pilsētas festivālā, kur koncerti beidzas vēlāk un nav paredzēta plaša telšu pilsētiņa, nevajadzētu piekopt praksi, ka bērni, īpaši zīdaiņi, atrodas festivāla teritorijā.

Jāpiebilst, ka šogad telšu pilsētiņā mitināsies vien 2000 cilvēku.

Šogad "Positivus" pirmo reizi notiks Rīgā. Festivāla koncerti un citas aktivitātes notiks Lucavsalā 15. un 16. jūlijā.

2022. gada festivālā uzstāsies: A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", SoFaygo, Bas, Moses Sumney, Asafs Avidans, "The Avalanches", ansis un daudzi citi.