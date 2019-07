'Positivus' festivāls jau šonedēļ – iepazīsti programmu no A līdz Z

Jau šo piektdien durvis vērs jau 13. "Positivus" festivāls, kurā divu dienu garumā uz vairākām festivāla skatuvēm būs baudāma bagātīga un daudzveidīga mūzikas un citu mākslas veidu programma. No 26. – 27. jūlijam Salacgrīvā uzstāsies tādi pasaules mēroga mākslinieki "The 1975", "Disclosure", "Underworld", "Royal Blood", Ivan Dorn, "Cut Copy", "Elderbrook", Daddy Was A Milkman, "Ewert and The Two Dragons" un daudzi citi.

Visu festivāla programmu var aplūkot mobilajā lietotnē "Positivus Festival'19", kas bez maksas pieejama "App Store" un "Google Play" veikalos.

Uz festivāla galvenās skatuves – "Main Stage" – uzstāsies tādi mākslinieki kā The 1975, Underworld, Royal Blood, Superorganism, Emma Jean Thackray, Elderbrook, Disclosure DJ set, Dennis Pashkevich Funk Therapy Collective un Daddy Was A Milkman.

Uz festivāla otrās lielākās skatuves – "Lāčplēsis Stage" – uzstāsies ansis, Ivan Dorn, "Ewert and The Two Dragons", "Cut Copy", "Husky Loops", Adam Naas, "The Coco'nuts", Kautkaili, Bezgalībiešus, Rick Feds, "Very Cool People", "Neon Saturdays", "Carousel", Makree, kā arī čelliste un dziesminiece Madara.

Uz "Piena Svētki Stage" uzstāsies tādi pašmāju mākslinieki kā "Sūdi", "The Bad Tones", Edavārdi, Viņa, "Riga Reggae", "Kapelmeistars Group", "Kristīne Prauliņa & The Soulful Crew", "Mur", "Brīvrunu projekts", "Nastavševs/ Lubbennikov". Katra vakara izskaņā kārtīgu deju ballīti piedāvās DJ duo Gribam Būt Dīdžejas un Diski Pļaski, bet abu festivāla dienu ieskaņā par labu garastāvokli parūpēsies improvizācijas teātris "Art-i-Shock" un "Comedy Latvia".

Šovasar festivāla apmeklētājiem būs baudāma arī jauna skatuve – "Teritorija X" – uz kuras varēs dzirdēt Adroit, Tony, Alisher Sherali, Chilayz, Max Merola, Aldee, Misha, Barseghian un Upfade dīdžejus.

Šovasar sadarbībā ar "Kino Bize" kino telts programmā redzēsim LKA NFS studentu īsfilmas, ģimenes filmu "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", klasiku "Lubene" ("Pulp Fiction", 1994), kā arī filmas "No krēslas līdz rītausmai" ("From Dusk Till Dawn", 1996), "Breolīns" ("Grease", 1978), "Mazais šausmu veikaliņš" ("Little Shop of Horrors", 1986), "Los Bando (2018), "Enģelis" ("El Angel, 2018"), "90. gadu vidū" ("Mid90s", 2018) un B klases filma "Iekāre un mūzika Rietumberlīnē" (2015). Festivāla laikā kino teltī tiks veidotas arī diskusijas ar filmas veidotājiem – ar Alisi Zariņu, filmas "Blakus" (2019) režisori un Oskaru Rupenheitu, filmas "Kriminālās ekselences fonds" (2018) režisoru.

"Bar Mix With Black" bārā ar Odziņu dejas līdz rītam iegriezīs tādi dīdžeji kā DJ Artis Dvarionas, DJ Kārlis Ķilkuts, DJ Little Freddy un DJ MR Šwan.

Šovasar "Bērnu Salā" sagatavota lieliska atpūtas, izklaides un zinātkāres rosināšanas programma, par kuru gādās "Laumiņu Rezidence", "Kokmaizītes", ZINOO eksperimentu darbnīca, "Brain Games", improvizācijas teātra leļļu studija "ILze", Martas Laures ziedu darbnīca, "Atom Art" animācijas filmiņas un "TusiBusi", kas sarīkos pamatīgu ballīti pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem.

Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā un "Biļešu servisa" tīklā.