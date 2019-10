'Positivus' izziņo nākamā gada festivāla datumus

2020. gada vasarā, 17. un 18. jūlijā, Salacgrīvā notiks jau 14. "Positivus" festivāls, kas divu dienu garumā pulcēs tūkstošus mūzikas un mākslas festivāla apmeklētājus no visas Baltijas un citām valstīm, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

"Nekur citur Baltijā vienuviet nav iespējams baudīt tādu ārvalstu zvaigžņu plejādi kā "Positivus" festivālā. Apsolām, ka festivāls pulcēs daudz jaunu, šodien aktuālu mūzikas zvaigžņu un biļešu cenas ziņā būs pieejamāks nekā pēdējos gados," atklāj festivāla rīkotāji.

"Positivus" festivālā 13 gadu laikā ir uzstājušās tādas zvaigznes kā "Muse", "Imagine Dragons", "Twenty One Pilots", "The XX", "The Prodigy", Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, "The 1975", "Disclosure", "Underworld", "Manic Street Preachers", James, Moby, Sinéad O'Connor, Robert Plant, "Bastille", "The Kooks", "Years & Years" un daudzi citi ievērojami ārzemju un pašmāju mākslinieki.

Tikai no 10. oktobra līdz 25. oktobrim festivāla mājaslapā, "Biļešu servisa" kasēs un internetā pirmās biļetes uz nākamo "Positivus" festivālu būs pieejamas par "Fan Tickets" biļešu cenu. Divu dienu biļete bez telts vietas maksās 49 eiro, ar telts vietu – 57 eiro, vienas dienas biļete maksās 39 eiro. Biļešu cena mainīsies no 26. oktobra, un pārējie biļešu veidi pārdošanā nonāks 2020. gadā.