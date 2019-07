'Positivus' mākslinieki 'The 1975' nominēti prestižajai 'Mercury' balvai

Britu grupa "The 1975", kas jau piektdienas, 26. jūlija vakarā, kā galvenie mākslinieki uzstāsies "Positivus" festivālā Salacgrīvā, nule nosaukti kā vieni no prestižās "Mercury" balvas pretendentiem.

Grupa neatkarīgajai britu mūzikas industrijas balvai nominēta par albumu "A Brief Inquiry Into Online Relationships".

Kopumā "Mercury" balvas īsajā saraksta atrodami 12 dažādi albumi. Tostarp dziedātājas Annas Kalvi jaunākais veikums "Hunter", eksperimentālā roka grupas "Black Midi" debija "Schlagenheim", dziedātājas Cate Le Bon albums "Reward", britu repera Dave albums "Psychodrama", grupas "Foals" albums "Everything Not Saved Will Be Lost", kā arī īru rokmūziķu "Fontaines DC" albums "Dogrel".

Uz "Mercury" balvu pretendē arī jaunā pankroka viļņa spīdekļi "Idles" ar "Joy As an Act of Resistance", dziedātāja un repere Little Simz ar albumu "Grey Area", dziesminieka Nao albums "Saturn", džeza kolektīvs "SEED Ensemble" ar "Driftglass" un reperis Slowthai ar albumu "Nothing Great About Britain".

"Mercury" balva pirmo reizi tika pasniegta 1992. gadā. Tā tika izveidota kā alternatīva "BRIT Awards" mūzikas industrijas balvai, godinot vienu labāko un aktuālāko gada laikā izdoto britu vai īru mūzikas albumu neatkarīgi no tā, kādu mūzikas stilu tas pārstāv. Balva visai strauji iemantoja augstu prestižu un šobrīd tas ir viens no nozīmīgākajiem apbalvojumiem Lielbritānijas un Īrijas mūzikā.

Pirmo "Mercury" par gada labāko albumu 1992. gadā saņēma grupa "Primal Scream" par "Screamadelica". Līdz šim ar "Mercury" godināti tādi albumi kā "Portishead" – "Dummy", "Pulp" – "Different Class", Ms. Dynamite – "A Little Deeper", Dizzee Rascal – "Boy in da Corner" un citi. Vienīgā māksliniece, kura divas reizes ir saņēmusi "Mercury" balvu ir Pollija Džīna Harvija par "Stories from the City, Stories from the Sea" 2001. gadā un "Let England Shake" 2011. gadā. Pērn "Mercury" balvu saņēma grupa "Wolf Alice" par albumu "Visions of a Life".