'Positivus' programmu papildina duets 'The Avalanches'

Šovasar "Positivus" festivāla programmā ar dīdžejsetu uzstāsies austrāliešu duets "The Avalanches", informē festivāla rīkotāji.

Dueta uzstāšanos organizatori piesaka kā īpašu pārsteigumu. Abi šā brīža "The Avalanches" dalībnieki – Robijs Čeiters un Tonijs di Blasi – festivālā dīdžejos sestdienas, 16. jūlija, vakarā.

"The Avlanches" debijas albums "Since I Left You" kļuva par vienu ierakstiem, kas iezīmēja jaunās tūkstošgades sākumu – Austrālijā tas iznāca 2000. gadā, mūziķu dzimtenē kļūstot par sensāciju, bet visā pasaulē par priecīgu, intelektuālu, dažādiem asprātīgiem muzikāliem un tekstuāliem sampliem piesātinātu jaunās popmūzikas vēstnesi. Albuma prezentācijas pasākumu uz kruīza kuģīša atspoguļot ieradās ne tikai vietējie Austrālijas mediji, bet arī prestižu britu mūzikas izdevumu žurnālisti. Šis fakts un vēlāk sekojošā vairāku nedēļu ilgā albuma promotēšanas koncertturneja Lielbritānijā "The Avalanches" bruģēja ceļu uz panākumiem visdažādākā kalibra balvu ceremonijas un topos, kā ari deju zālēs.

Līdz šim "The Avalanches" izdevusi trīs pilna garuma studijas albumus. Uz otro faniem bija ilgi jāgaida – "Wildflower" iznāca 16 gadus pēc debijas, 2016. gadā, savukārt trešais, dažādu viesmākslinieku pārpilnais - "We Will Always Love You" – pie klausītājiem nonāca 2020. gada nogalē.

Jau kopš "The Avalanches" triumfālās debijas viņu mūzikas galvenais trumpis ir nostalģiski saulainā noskaņa un meistarīga spēlēšanās ar tūkstošiem samplu – sākot no filmu tekstiem līdz pat fragmentiem no aizmirstībā grimušas 50. un 60. gadu estrādes mūzikas. Tomēr "The Avalanches" skan pārsteidzoši jauneklīgi un arī oriģināli. "Perfekta ballīšu mūzika, kas der arī tad, kad jau atkopies un nožēlo ballēšanos," tā par "The Avalaches" debijas albumu 2001. gadā rakstīja "Pitchfork", un šie vārdi skan tikpat precīzi arī 20 gadus vēlāk.

Plašākai publikai "The Avalanches" ir atpazīstami gan ar hitiem kā "Frontier Psychiatrist", "Since I Left You", "Frankie Sinatra", "Interstellar Love", "Take Care In Your Dreaming", gan ar izteiksmīgiem to videoklipiem.

Mūziķi uzstājas gan dzīvajā, gan arī ar dīdžejsetiem, un šoreiz festivāla ietvaros būs iespēja baudīt viņu dīdžejošanu.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šī gada 15. un 16. jūlijā pirmo reizi notiks Rīgā, Lucavsalā.

Līdz šim apstiprinātie 2022. gada "Positivus" festivāla mākslinieki ir: A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", SoFaygo, Bas, Moses Sumney, Asafs Avidans, ansis un daudzi citi.