Ralfs Eilands pievienosies grupai 'The Hobos'

Drīzumā aktīvu koncertdarbību atsāks grupa "The Hobos" un tai koncertos pievienosies dziedātājs Ralfs Eilands. Par to sociālajos tīklos ziņo pats Eilands.

"Sveiciens! Šie ir "The Hobos", kas ir mana visu laiku iecienītākā Latvijas grupa. Tāpēc man ir milzīgs gods, ka viņi ir uzrunājuši mani būt par savas apvienības pievienoto vērtību, lai jau drīzumā atkal varētu publikai izpildīt savu mūziku!" "Facebook" raksta Eilands.

Pirmā "The Hobos & Ralfs Eilands" uzstāšanās notiks Liepājā koncertdārza "Pūt, vējiņi!" atklāšanā 27. maijā. Kā vēsta Eilands, tam sekos vairāki koncerti, par kuriem tiks ziņots atsevišķi.

"Esmu ļoti patīkami satraukts, jo šī ir laikam pirmā reize, kad es kā fans tikšu padziedāt vairākus koncertus ar saviem elkiem. Ceru, ka arī pārējiem "The Hobos" faniem, tāpat kā man, šī ir patīkama un ilgi gaidīta atgriešanās."

Sarunā ar "Delfi" Eilands stāsta, ka ideja par kopīgu muzicēšanu radusies jau pirms vairākiem gadiem. Dziedātājs grupas līderim Rolandam Ūdrim jeb Ūdrītim, kā arī pārējiem "The Hobos" dalībniekiem, rosinājis sarakstīt viņam kādu dziesmu. Tomēr esot katram aizņemtam savos projektos, ideja "ilgu laiku glabājusies". Šoreiz iniciatīva nākusi no "The Hobos" puses, kuri aicinājuši Ralfu Eilandu pievienoties grupai koncertos.

Jāatgādina, ka grupas līderis Ūdrītis 2016. gada janvārī smagi cieta satiksmes negadījumā un kopš tā laika grupa kopā publiski kopā muzicējusi vien īpašas labdarības dziesmas atskaņojumā "Zelta mikrofona" ceremonijā, kad "The Hobos" dziesmu "Walk All Night" dziedāja vairaki populāri Latvijas mūziķi.

"The Hobos" dalībnieki un Ralfs Eilands ir jau tikušies mēģinājumos un studijā, kur ticis ierakstīts jauns materiāls. Eilands sola, ka koncertos skanēs gan visiem labi zināmās "The Hobos" dziesmas, gan arī jauni skaņdarbi.

Jaunās apvienības nosaukums būs "The Hobos & Ralfs Eilands". "Es vēlos akcentēt, ka es nekādā gadījumā neesmu grupas "The Hobos" dalībnieks. Esmu atsevišķs mākslinieks, kas pievienojas koncertos, jo bija vajadzīgs kāds, kurš var šīs dziesmas nodziedāt. Ūdrītis joprojām ir "The Hobos" dalībnieks. Viņu nav iespējams aizstāt. Gan viņa dziesmu rakstīšanas spēja, gan viņa vokāls, gan uzvedība uz skatuves," saka Eilands.

Jautāts, kurš pašam ir būtiskākais "The Hobos" albums, Eilands saka, ka visvairāk klausījies "Radio Jah Jah" (2004). "Albumā ir man ļoti mīļš skaņdarbs "Don't Forget", kas mēģinājumu telpā tiek saukts par "Dočku". Man ļoti patīk smagās ģitāras šajā dziesmā un tēma, kas tai iet cauri. Šī varētu koncertos pamatīgi paķert publiku."

Grupa "The Hobos" ir dibināta 1999. gadā. Kopš tās dibināšanas tās sastāvā spēlē jau pieminētais Ūdrītis, kā arī Mārtiņš Burkevics, Egons Kronbergs un Vilnis Krieviņš. Kopumā grupa izdevusi četrus albumus.