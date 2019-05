'Rammstein' koncertu iesildīs 'Duo Jatekok'

Grupas "Rammstein" stadionu koncertus, tai skaitā uzstāšanos 6. augustā Lucavsalā, Rīgā, iesildīs Francijas duets "Duo Jatekok", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Duets koncerta apmeklētājus iepriecinās ar savu versiju par "Rammstein" 2016. gada albumu "XXI – Klavier".

"Ar izdomu un degsmi – klasiskās mūzikas klavieru duets "Duo Jatekok tiek uzskatīts par vienu no labākajiem Francijā un pasaulē. Duets savos ierakstos un projektos iekļauj ļoti plašu mūzikas stilu elementu klāstu – nedaudz no džeza, nedaudz no hip hop un nedaudz no metāla, kas parāda cik drosmīgs un eksperimentāls viņu duets var kļūt," raksta koncerta rīkotāji no "Positivus Music".

Jau ziņots, ka šā gada 17. maijā iznāca "Rammstein" jaunākais albums "Rammstein". Tas ir septītais grupas albums, kas tapis kopā ar grupas "Muse" producentu. Grupas ģitārists Ričards Kruspe intervijā "NME" informējis, ka kopumā plānots izdot piecus jaunus videoklipus dziesmām no tā. Tāpat tiek minēts, ka šis varētu būt apvienības pēdējais albums.

Savukārt 6. augustā grupa uzstāsies Rīgā, Lucavsalā, solot kā allaž pirotehnikas elementiem un provokācijām pilnu koncertu.